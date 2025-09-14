El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Makoke. Mediaset

Makoke se rompe con la emotiva carta de su nuera a su hijo

La colaboradora decidió retrasar su boda por el delicado estado de salud de la joven

M. Moreno

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:07

Makoke anunció hace semanas que su boda, que iba a celebrarse este fin de semana, se retrasaba por el delicado estado de salud de un familiar muy cercano, sin dar más detalles al respecto. Ahora, se ha sabido que se trata de su nuera, Marina. Ha sido la joven quien lo ha desvelado al publicar en Instagram una emotiva carta dedicada a su pareja desde hace ocho años, Javier Tudela, con el que tiene dos hijos de corta edad, para agradecer cómo se está comportando en estos momentos tan complicados.

Makoke, en su papel de colaboradora de 'Fiesta', escuchó este sábado la lectura de la carta de su nuera, tras lo que no ha podido evitar romperse: «Son una pareja que se quiere muchísimo, están súper unidos, son súper fuertes los cuatro. Es una familia maravillosa y no se merecen esto, no se lo merece nadie, evidentemente no, pero como me toca en primera persona, pues me duele».

Afirmó que su hijo '«está fuerte, está fuerte. Y es que hay cosas que no han salido, momentos que son muy duros y que él hace reír, yo no sé, o sea, algún momento explotará. Porque está teniendo una fuerza y todo el rato con una sonrisa y con los niños con todo. Nos está dando un ejemplo a todos increíble. Yo no sabía que mi hijo tenía esa fuerza».

