Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí» La modelo lanza sus memorias, en las que habla de todas sus parejas, de sus hijos y de su nieto

María Moreno Martes, 9 de septiembre 2025, 12:03 | Actualizado 12:13h. Comenta Compartir

Mar Flores es historia de la prensa rosa española desde que, en 1989, ganase el certamen Rostro de los 90. Poco después, la joven, a la que Coto Matamoros dedicó el libro 'La flor de Usera', dio el salto a la televisión, donde trabajó como presentadora y colaboradora, para más tarde dedicarse a la interpretación. Su popularidad aumentó por sus sonadas relaciones sentimentales.

Una vida de dimes y diretes a la que ahora ha querido poner voz. «Yo ya estoy fuerte como para aceptar, entender y no tener miedo. ¿Por qué no contarlo yo misma? Necesitaba que mis hijos leyeran, escucharan y entendieran lo que ha pasado en mi vida, cosas que nunca me han preguntado y que yo nunca les he contado», explica en la primera entrevista que concede antes de la inminente publicación de su esperado libro de memorias, 'Mar en Calma' (La Esfera de los Libros), mañana, 10 de septiembre.

El periodista Juan Sanguino conversa para Vanity Fair con Mar sobre lo que se podrá descubrir de su vida en el libro, en el que dibuja un relato en el que la familia es un elemento esencial: «Mis padres estaban orgullosísimos de sus hijas que salían en la tele… No nos esperábamos que después todo esto se te puede volver en contra».

«Yo era demasiado libre y vivía mi vida como se vivía fuera de España. La España de los 90 no estaba preparada para Mar Flores», que no tiene reparos en afirmar que a ella siempre le han gustado los hombres «más mayores», pero dejando claro que ella no es una «mujer mantenida». «Yo he ganado dinero porque llevo muchos años trabajando… Mi primer coche me lo compré yo; mi primer abrigo de visón me lo compré yo; mi primera joya, que la tiene ahora Alejandra porque se la he regalado, me la compré yo; mi primera casa me la compré yo; mi segunda casa me la compré yo; mi tercera casa me la compré yo; mi primer negocio grande lo hice yo... Y mis hijos los he hecho yo. Entonces, las cosas más importantes de mi vida las he hecho yo.»

Precisamente sobre su hijo Carlo habla desde lo complicado de su relación durante la infancia del joven, detallando lo ocurrido cuando fue a la guardería en Italia a recogerlo y «a la directora le habían dicho que yo había perdido la custodia por ser una mala madre, una drogadicta, una prostituta, que salía en películas porno y que trabajaba en las televisiones en pelotas... Y esa mujer hizo lo que tenía que hacer: proteger al niño y no dármelo».

Una relación muy compleja desde entonces que ha dado un giro con la llegada del hijo de Carlo y Alejandra Rubio. «El nacimiento de mi nieto ha sido un cordón umbilical que nos ha vuelto a unir... hemos perdido mucho tiempo. Carlo y yo hemos perdido mucho tiempo, él tenía muchas informaciones contrarias en su cabeza.» Y es que la relación con Carlo padre la resume con unas contundentes palabras: «Me llenó con la generosidad de decir que era la mujer de su vida y que quería casarse conmigo… Ya me puedes estar puteando todo el rato que yo lo justifico. Justifico los malos tratos, justifico las putadas... Y en aquella época a las mujeres nos educaban para aguantar carros y carretas. No existía el decir que no. Siempre tenías que complacer. Era todo sí».

«Me encantaría que el juez que decidió que a mí no me estaban maltratando, cuando yo llevé testigos de la calle de una paliza que me pegaron en la calle y el juez dijo que eso no me lo podía haber hecho nadie, que eso lo habrían fotografiado y hubiera salido en las revistas... Me gustaría que ese juez leyera esta entrevista.»

Su relación con Cayetano y la duquesa de Alba

«Yo no busqué a las personas que han estado en mi vida, me han llegado de una manera o otra. Pero sí es verdad que viniendo de una clase social baja... pues te hace mucha gracia emparentar con la casa de Alba.» «Soy consciente de que todo eso que yo veía tan bonito la gente lo podía ver con una mala leche que te mueres, porque podía dar rabia.»

Tampoco cayó en gracia a su 'suegra'. «La madre de Cayetano no quería que fuera a la boda (de Eugenia Martínez de Irujo). Entonces llegó un momento de tanta tensión que yo le dije: 'Mira, Cayetano, que ya está, que no pasa nada, que no voy, tranquilo, si a mí me da igual'. Y el otro, que es más bruto todavía que yo, dijo: 'Que si no vas tú yo no voy'. Y era el padrino.» «Era una boda de día y [la duquesa de Alba] vino a saludarme a las once menos veinte de la noche. '¿Tú eres la novia de Cayetano?', me dijo. 'Sí, soy Mar', le respondí. 'Bueno, vale', dijo ella.»

Sobre las fotos de la portada de Interviú con Lecquio, tomadas dos años antes de su publicación, considera que de no haber salido a la luz, «Cayetano y yo hubiéramos avanzado. Pero había dos personajes que me tenían mucha rabia y mucho odio y me la querían jugar… Es que es todo tan retorcido. Yo he escuchado la misma frase en boca de dos italianos (en referencia a Lecquio y a Carlo): 'La vendetta è un piatto che va servito freddo'. Y yo, desde luego, me lo comí bien freddo».