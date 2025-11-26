El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

María Palacios EP

María Palacios sale en defensa de su marido, Alessandro Lecquio, tras su despido de Mediaset

«Jamás he vivido un ápice de violencia», ha defendido

Joaquina Dueñas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:29

Comenta

María Palacios ha concedido a la revista '¡Hola!' para la que trabaja una entrevista en la que aborda el despido de su marido, Alessandro Lecquio, consecuencia directa de las declaraciones de Antonia Dell'Atte al periódico 'El País' en las que daba detalles de los maltratos que presuntamente había sufrido cuando estaba casada con el conde italiano. «Creo que mi testimonio es muy importante, porque llevamos juntos una vida y jamás he vivido ningún ápice de violencia. Sus relaciones, aunque intensas, han sido todas muy cortas, pero yo le conozco de verdad y sé cómo es realmente», ha defendido.

«Indignada» por los relatos que «no coinciden en absoluto» con la realidad que ella ha vivido, lamenta que el padre de su hija esté viviendo una situación que considera «injusta». «Las sentencias las firma un juez y no una ex dolida y despechada», ha reprochado. En este sentido, ha subrayado que vivió el despido de Lecquio «con preocupación, rabia y con una sensación de que se nos ha colocado en una posición injusta y estigmatizante, no solo a Alessandro, sino a toda la familia y, por supuesto, a nuestra hija, que ayer, al volver del colegio, ya nos estaba preguntado qué significa la palabra maltratador».

«Yo no hablo desde el rencor ni desde la venganza. Hablo desde la vida compartida, desde la experiencia diaria, desde la libertad de una mujer que jamás ha sentido miedo en su propia casa. Yo no soy víctima, ni mucho menos cómplice. Soy una mujer libre, independiente y muy amada», ha zanjado.

