La alfombra roja no tiene secretos para las estrellas de Hollywood NO ES SÓLO MODA No queríamos dejar pasar nuestra crónica sobre los mejores estilismos de los Globos de Oro y sí, estamos emocionadas con el inicio de la 'award season' GABRIELA CALDERÓN CARLOTA FERREIRO Jueves, 10 enero 2019, 19:04

¡Hola, lectores de Cantabria DModa! Bienvenidos una semana más a nuestra sección. En el post de hoy comentaremos nuestros estilismos preferidos de la primera entrega de premios del año.

La ceremonia de los Globos de Oro, celebrada el pasado domingo, da comienzo a la 'award season' y en 'No es sólo moda' no podemos dejar pasar la ocasión. A continuación te repasamos los mejores looks de la alfombra roja. Todo un escaparate de moda.

Sobre la primera red carpet de la temporada, han desfilado muchos de los rostros más conocidos, pero de entre todos los palabras de honor y las siluetas entalladas que desfilaron durante la noche, queremos destacar el look de Rosamund Pike. La actriz, escogió un diseño de Givenchy que no dejó indiferente a nadie. El vestido, con una estructura nada convencional que mezclaba un cuerpo 'cut out' con una cola de transparencias, consiguió salirse del estilo clásico hollywoodiense. Pero, sin duda, lo que nos ha dejado boquiabiertas, ha sido la chaqueta torera de lentejuelas con la que lo ha combinado.

Las combinaciones estrella de la noche fueron los lazos incorporados en los estilismos, tanto femeninos como masculinos, (algunos con mensaje reivindicativo incluído) y la tendencia bicolor. Algunos ejemplos son este de Kaley Cuoco con textura aterciopelada, y el Dior que lució Charlize Theron acompañado con joyas de Bvlgari.

Además de el de Pike, otro de los estilismos triunfadores de la noche fue el de Julia Roberts. 'La novia de América', que acudió como nominada a mejor actriz de serie de TV, optó por una elegante combinación de vestido asimétrico en color nude y pantalón de smoking, todo de la firma Stella Mcartney.

También pasó por la alfombra roja una de las parejas del momento, la conformada por Irina Shayk y Bradley Cooper. La modelo rusa acudió a los premios como acompañante con un vestido de tirantes en tonos dorados de Atelier Versace. El director y coprotagonista de la película 'Ha nacido una estrella', por su parte, vistió un esmoquin blanco firmado por Gucci.

Lady Gaga, una de las estrellas del pop más relevantes del panorama, no faltó a la cita y deslumbró con un espectacular vestido de alta costura de Valentino. La cantante y actriz no se llevó el premio a mejor actriz al que estaba nominada, pero sí el galardón a mejor canción original por 'Shallow', tema central de la banda sonora de su película debut.

Otras de nuestras favoritas han sido la top Heidi Klum, con un vestido negro con corpiño y falda de tul y detalles florales de Monique Lhuillier.

A su vez, Nicole Kidman, quién asistió a los premios como nominada a mejor actriz por su papel en 'Destrucción', deslumbró con un vestido de lentejuelas granate al más puro estilo brilli-brilli de Michael Kors. Lo combinó con un lazo negro de terciopelo en su coleta, que como ya os comentábamos antes, fueron el complemento más recurrente entre los invitados.

Pero tras este repaso no penséis que nos hemos olvidado de los intérpretes masculinos. Entre los conjuntos de chicos que más nos han gustado está el de Timothée Chalamet, protagonista de la aclamada 'Call me by your name', que acudía como nominado por su papel en 'Beautiful Boy', y que escogió un total look negro con arnés de pedrería de Louis Vuitton para la ocasión.

También nos ha encantado la elección del cantante Troye Sivan, quien vistió un traje azulón de la última temporada de Calvin Klein y se paseó por la alfombra roja acompañado de su hermana Sage, aunque no se llevara el Globo de Oro a mejor canción original, tras arrebatárselo Lady Gaga.

Y vosotros, ¿con qué look os quedáis?

Esperamos que os haya gustado. ¡Hasta la semana que viene!

Síguenos en: