Americana y deportivas, la fusión de moda para los chicos AINARA FERNÁNDEZ BALDEÓN MODA MASCULINA En plena temporada de eventos comparto un look que funciona muy bien, resulta cómodo sin perder el toque elegante ADRIÁN OSLÉ Lunes, 17 junio 2019, 18:45

¡Hola, familia! Esta semana traigo un look perfecto para eventos. Fue mi 'outfit' elegido para el evento del anuario de El Diario Montañés y, la verdad, que gustó mucho. Es cómodo y juvenil, sin perder mi toque, en el que quise destacar los collares tan bonitos que me había diseñado mi amiga Ruth, de la firma Amelia en Marte. Collares religiosos, que son una de las tendencias en complementos que vienen mucho ahora y que podéis pedir a vuestro gusto, en su Instagram, @ameliaenmarte.

Desde hace ya tiempo ha cambiado mucho la moda y la forma de llevar las prendas y no es obligatorio lucir una americana con zapato. Las mezclas ahora son aún mejores y puedes lucir deportivas, sin perder la elegancia. Comodidad ante todo, pienso yo. El pantalón ya lo habéis visto en otro de mis looks y es una de mis mejores compras, ya que en cuestión de pantalones resulta difícil encontrar uno con el que me vea genial y siente tan bien como este. Para eso hay que rebuscar y, calma, porque acaba apareciendo el pantalón perfecto.

¡Espero que os guste el post!

Galería. Más imágenes del look del 'influencer' cántabro. / AINARA FERNÁNDEZ BALDEÓN

Mi estilismo de hoy:

Blazer: Zara.

Camiseta: Primark.

Collares: Amelia En Marte.

Pantalón: Pull&Bear.

Deportivas: Vans.

Nos vemos en el próximo 'post', mientras tanto podéis seguirme con más tendencias en mi cuenta de Instagram o en mi blog.

¡Un abrazo y a ser felices!

