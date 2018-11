Arriesga y viste en amarillo

¡Hola, familia! De nuevo, un lunes más con este look y el color amarillo para darle un brillo diferente en el comienzo de la semana.

No sé si fue flechazo o no, pero esta chaqueta 'bomber' fue una de mis adquisiones de las rebajas pasadas y cuando la vi no me lo pensé dos veces, me la compré. Me parece un color arriesgado y que define mucho mi personalidad: un chico atrevido, con personalidad y siempre con energía positiva.

La camisa de cuadros es de la colección de Stradivarius Man, cuya marca cerró hace unos meses. Una pena. Las gafas son de estilo 'wayfarer'; este modelo me costó encontrarlo, ¡pero tuve suerte! Tengo que admitir que es un diseño que sienta muy bien a todo el mundo y con cristales en verdes, ¡ideales!

Por último, quiero enseñaros con este look que el miedo arriesgar con colores llamativos es una bobada, lanzaros con estos tonos y deslumbrar donde vayáis.

¡Espero que este os guste!

Total look

Galería. Descubre todo el look de Adrián Oslé. / AINARA FERNÁNDEZ BALDEÓN

Bomber: Zara.

Camisa: Stradivarius Man.

Jeans: Zara.

Gafas de Sol: Óptica Cantabria.

Deportivas: Lefties.

¡Hasta el próximo post, amigos! Aunque os espero también en mis redes. Podéis seguirme en mi blog, a través de la página oficial de Facebook o en mi cuenta de Instagram.

¡Un abrazo y a ser felices!