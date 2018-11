Berta Oporto Schardone: «En moda hay que saber ser resolutiva y no tirar la toalla nunca»

Berta Oporto Schardone (1988, Santander) es estilista y consigue hacer de su pasión su trabajo y hobby. Desde pequeña se ha envuelto en estética y arte destacando su estrecha relación con su abuelo pintor y, quizá por ello, eleve la moda al octavo arte y también conciba éste como moda. Pero a pesar de inclinarse hacia estos aspectos desde tan temprana edad, realizó primeramente estudios de danza, y fue tras valorar su futuro, cuando decidió escoger dentro de todas las opciones de la moda, la faceta del estilismo para que ésta comenzara a formar parte de su vida. Comenzó a dedicarse a esta exigente profesión hace seis años y, desde entonces, ha realizado diversos trabajos de índoles muy diferentes: desde editoriales de moda para Estela Magazine, 7 Hues Magazine, Salysé Magazine o Kodd Magazine, entre otras, hasta el estilismo completo del videoclip publicado recientemente de Joyleboy, «Paradise» o campañas de moda, así como de peluquería, pasando por debates intelectuales sobre la moda o programas específicos del trabajo de estilista («Estilista en acción» para Cantabria por la mañana).

Para llegar a labrarse un portfolio y un reconocimiento profesional y tras formarse especializándose en el campo en Bilbao, Madrid y Barcelona, ha trabajado muy duro y ha sido siempre constante y perseverante. Fruto de ese hincapié y esfuerzo es el que Berta Oporto Schardone pueda considerarse, no sólo estilista, sino directora de arte y coolhunter.

Ahora reside en Londres, ciudad cosmopolita que le permite desarrollarse y expresarse al máximo y la cual le supone una enorme fuente de inspiración. La moda allí tiene otra dimensión y eso le permite optar a muchas más oportunidades.

Además, como persona intrépida y mente inquieta ha fundado la marca 'factoryvintage', en la que presenta diseños vintage de lo más exclusivos de muchas de las grandes casas de moda.

Si esta santanderina continúa con el mismo empeño, seguro llegará lejos y conseguirá los sueños que siempre ha deseado. Hoy en Cantabria DModa, charlamos con ella para que nos desvele los secretos del estilismo.

Su última editorial publicada para 7 Hues Magazine.

-Has estado rodeada de arte desde pequeña, pero ¿cómo decidiste empezar en el mundo del estilismo?

-Siempre fui apasionada del arte desde diferentes perfiles: curseé estudios de danza y siempre fui muy creativa, pero de algún modo la moda es la con la que más me sentí identificada. En concreto no me veía como diseñadora, ni como fotógrafa. La profesión del estilista es la menos conocida y, bajo mi punto de vista, sino la más, de las más importantes, ya que es el enlace de todo el equipo. En aquel momento tampoco conseguí información sobre la rama en estilismo, estaba muy perdida, así que empecé a estudiar algo nada creativo y me frustré. No fue nada gratificante: sentí que no era lo mío y me di cuenta que en cuanto les terminase, buscaría todo los recursos para estudiar y dedicarme a esto.

-En general, tampoco se tiene mucho conocimiento de esta profesión ¿qué conocimientos y herramientas necesita un estilista?

-La estilista tiene que ser lo más completa. En mi caso, tengo conocimientos de fotografía, maquillaje, coolhunter, dirección artística, etcétera. Las herramientas consisten en trabajar con producto: puede ser con modelo o mediante bodegón y de ahí, mandar un mensaje y potenciarlo visualmente.

-¿Cómo es el día a día de una estilista?

-Cada día es diferente: shopping editorial, brief, reuniones, press day, emails, shooting, etc. Es apasionante ya que la rutina es la que estresa.

Una de las fotografías de una reciente editorial publicada en Estela Magazine.

-¿En qué te inspiras para escoger los estilismos? ¿Cómo podemos diferenciar un trabajo tuyo del resto?

-Me puedo inspirar en un color, una década o una ciudad. Es muy amplia mi inspiración. Como estilista lo que sí puede identificarme es dar toques de contraste en el color, prendas o estilos.

-¿La moda es arte?

-La moda es arte y el arte es moda.

-¿Qué podrías decirnos del avance que se tiene últimamente en cuanto la consideración de la profesión de estilista se refiere? ¿Empieza a valorarse como se debe? ¿Se remunera de manera adecuada?

-Todavía queda mucho trabajo por hacer para que se valore y se sepa el trabajo desempeñado. En algunos casos sí remuneran bien y en otros no, depende de qué persona se ponga en contacto contigo.

-¿Es una profesión fácil? ¿Qué dificultades te has encontrado?

-No es nada fácil y menos una profesión artística y tan desconocida para tanta gente como es la del estilista. ¿Dificultades? De todo tipo y más que tendrán que pasar, ¡estoy segura! Lo que sí aprendí con el tiempo es que hay que saber ser resolutiva y no tirar la toalla nunca. Alguna de las dificultades que me he encontrado han sido recibir el envío de un shopping cinco minutos antes de empezar con una producción o que la modelo de una campaña no apareciera.

Berta Oporto Shardone ultimando los detalles del shooting de una de sus editoriales de moda.

-Según tu opinión ¿para qué sirve el estilismo?

-Nos sirve para mostrarnos, para vender mejor un producto o identificar una marca.

-Vemos frecuentemente campañas publicitarias, editoriales de moda, pero quizá no sepamos cómo funcionan detrás de las cámaras ¿podrías contárnoslo?¿Cuáles son tus funciones en estos casos?

-Tienen que participar diferentes profesionales en ella: fotografa/o, estilista, modelo, MUHA, y todos ellos bajo una idea. Yo monto un brief, me pongo en contacto con la/el fotografa/o que encaje en el perfil, procedo a la búsqueda de modelo, makeup y resto de participantes. Después, entre el/la fotógrafa/o y yo acordamos la localización. A partir de aquí hago el shopping de lo que voy a necesitar para el día de la editorial contactando con showrooms, diseñadoras/es, etc. Finalmente, realizo la búsqueda de publicación, la selección de fotos junto con la/el fotógrafa/o y en ese momento termina mi trabajo hasta la publicación de la editorial.

-¿Con quién te gustaría poder trabajar o colaborar?

-Como cantante me gustaría poder trabajar con Dua Lipa y también, más genérico, con la Revista Glamour.

-¿Cómo fue tu experiencia en la televisión en el programa «Estilista en Acción»?

-Mi experiencia fue buena e interesante. Aprendí mucho de aquella oportunidad: me encargaba del tema a tratar, de invitar a los invitados. Me importaba que se contasen las historias más cercanas y que llegase a todo el mundo.

-¿Te gustaría que se volviera a realizar un programa similar?

-¡Me encantaría! Soy una persona que siempre está abierta a nuevas propuestas. De realizarlo, sí me gustaría tener más medios y poder realizarle de una manera más dinámica y visual.

Editorial de moda de hombre para Kodd Magazine.

-Te has mudado recientemente a Londres, ¿en qué se diferencia trabajar en la capital británica a trabajar en España?

-Hay una gran diferencia. Aquí es una profesión al nivel del resto en el mundo de la moda. En este momento, Londres es referente a nivel mundial y hay oportunidades en general. Londres es una ciudad que si trabajas es mas fácil conseguir los objetivos que quieras, en cambio en España es mucho más complicado e incluso imposible. Muchas veces da igual lo que trabajes. Tenemos que salir de España para conseguir objetivos.

-¿Qué consideras necesario en Cantabria para promover más este campo? ¿Qué te gustaría promover?

-Considero importantísimo y necesario promover éste y otros cambios en el ámbito artístico en Cantabria. Sería imprescindible incrementar el respeto hacia la moda y el arte en general. Son trabajos y tenemos que vivir de ello. No son solo ¨hobbies¨. Compromiso y la máxima profesional en las pocas cosas que se hacen. No todo vale y en Cantabria hay mucho talento que no se valora. Me gustaría que hubiese asociaciones de moda y que saliesen proyectos fascinantes sería una buena opción de promoverla.

-Y actualmente, ¿cuáles son las tendencias que llevaremos este próximo invierno?

-En mujer veremos trajes oversize, lentejuelas, el jersey-camisa con manga abollonada y la capa. Además el color verde será un must. Los hombres destacarán por llevar abrigo camel, el cuadro tartán y el color azul.

Editorial para Fashion in Motion Magazine.

-¿Qué consejos darías a alguien que quiere comenzar como estilista?

-Mi consejo es trabajar duro, aprender día a día, tener los ojos bien abiertos y ser lo mas ¨esponja¨ posible.

-¿Próximos objetivos?

-Tengo varios. Uno de mis objetivos es poder ser la responsable de vestuario de una película o corto: es algo que llevo pensando varios meses. Otro es ser la estilista de alguna actriz en los premios del cine español: soy una gran aficionada de las diferentes alfombras y creo que la española se puede mejorar, ¡y mucho! A veces me da la impresión que muchas actrices no están con un trabajo previo. ¡Yo estaría encantada de poder ayudarlas!

-¿Cuál es tu sueño?

-Poder seguir trabajando, aprendiendo, superándome día a día y conseguir las metas que me proponga.