El chándal, mucho más que un look deportivo

¡Hola, familia! Ya estoy de vuelta después de cuatro meses de baja, debido a una caída por la cual me tuvieron que operar de la cadera. Todo este tiempo he necesitado estar tranquilo y cuidarme mucho para volver al 100% y regresar poco a poco a mi rutina. Con paciencia y positividad me voy sintiendo mucho mejor cada día y ya estaba deseando volver a publicar por aquí.

Hoy, os traigo un look perfecto y más para este tipo de proceso después de una cirugía, algo cómodo y amplio. Y ya se ha convertido en una tendencia de nuevo.

El chándal de dos piezas, el estilo más sport con una buena combinación puede quedar perfecto.

Galería. Descubre el look de Adrián Oslé. / AINARA FERNÁNDEZ BALDEÓN

Mira que después de salir del colegio dije que no volvería a ponerme uno, pero ¿cuántos de nosotros hemos dicho eso? Como decía mi abuela: «Nunca digas de este agua no beberé, que acabas bebiendo».

En resumidas cuentas, estoy encantado de estar de regreso y espero que os guste este estilismo. Decidme qué os parece en los comentarios.

Al detalle:

Total look: Zara.

Deportivas: Rosewholesale.

Collar: DIY by Adrián Oslé.

Gafas de Sol: Carrera.

Nos vemos en el próximo 'post', en mi cuenta de Instagram o en mi blog.

¡Un abrazo y a ser felices!

