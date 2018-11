El estampado que sigue pisando fuerte NO ES SÓLO MODA Los cuadros renuevan su mandato una temporada más y ésta vez han llegado en todas sus versiones distintas ya sean sobre pantalones, blazers, faldas o bufandas GABRIELA CALDERÓN CARLOTA FERREIRO Jueves, 8 noviembre 2018, 09:40

Bienvenidos un día más a nuestra sección. En el post de hoy repasamos la historia del estampado que éste otoño ha vuelto con más fuerza que nunca y no nos cabe ninguna duda de que seguirá reinando hasta la primavera.

Si aún te estás preguntando de qué hablamos, presta atención a lo que te vamos a contar porque seguro que tú también vas a caer.

Éste 2018 lo tenemos bastante claro y ya es oficial: los cuadros renuevan su mandato una temporada más y ésta vez han llegado en todas sus versiones distintas ya sean sobre pantalones, blazers, faldas, bufandas ...

El famoso estampado ya ha estado varias temporadas entre los más deseados, sin embargo, como bien sabemos, las tendencias ni se crean ni se destruyen, se transforman; de ahí que un invierno más, sea una de las que más tirón tenga.

Los orígenes del tartán se remontan a los siglos XVII y XVIII cuando empezó a ser utilizado en Escocia convirtiéndose en uno de los iconos de su identidad nacional.

Éste textil se fabrica con hilos de diferentes colores que repiten de forma continuada un patrón de cuadros. En sus comienzos, el estampado era exclusivamente de color blanco y negro hasta que al descubrirse nuevos tintes vegetales, las piezas se empezaron a colorear de todas las tonalidades de azules, verdes y amarillos.

Los mundos de la música y la moda han sabido aprovechar la versatilidad de este estampado durante sus largos años de evolución, pero centrémonos en la segunda, que es la que nos interesa.

Escocia fue la cuna de este estampado y sigue muy presente en sus típicas faldas.

Después de la II Guerra Mundial, el 'plaid print' se convirtió en la prenda estrella de pasarelas y exitosas actrices de Hollywood de la época como Audrey Hepburn o Marilyn Monroe fueron las primeras en popularizar el estampado.

Divas como Marilyn Monroe o Audrey Hepburn también lo lucieron en su momento.

Durante los 70 el movimiento 'punk' británico lo adoptó como acto reivindicativo anti-sistema. En los 80, el estilo 'folk' fue el dueño de este estampado, y al comienzo de los 90, a ningún 'grunge' le faltaba una camisa de cuadros en su armario. Todo esto sin olvidarnos de icónicos looks de los 2000 en la pantalla como el conjunto de Cher Horowitz de Clueless o Rachel Green de Friends.

Series, películas, el vestuario de la pequeña y gran pantalla no se ha olvidado de sus posibilidades de moda.

Hoy en día, Saint Laurent, Stella McCartney, Versace o Moschino son algunas de las firmas que ya se han rendido a sus pies, y la casa inglesa Burberry ha hecho de su mítica bufanda de cuadros beige su prenda más representativa.

Versiones de moda de los cuadros.

Las pasarelas se llenan de este estampado 'mus' de las firmas.

Eso sí, no podemos descuidar a las marcas low cost que se han hecho eco del retorno del tartán y han apostado por el estampado estrella de la temporada incorporándolo en sus nuevas colecciones. Nosotras nos declaramos fans absolutas del print escocés, y como fieles seguidoras de tendencias os enseñamos algunas de las mil posibilidades para llevarlo. Como en americana XXL, peto pata de elefante, bufanda o pantalones chinos.

Galería. Los cuadros en diferentes versiones de estilo.

Si aún no has caído, es cuestión de tiempo porque los escaparates están absolutamente plagados. Por eso, para que quede claro, hemos querido recopilar algunas pruebas. ¡Que luego no se diga que no lo avisamos y que te pilló desprevenida!

¿Os apuntáis al nuevo boom de los cuadros?

