La joven diseñadora de Muriedas Andrea de Juana experimenta con el reciclaje con personalidad VIVIR LA MODA Presentó su colección 'Stuff Nº1' en un desfile celebrado en el santanderino Hotel Hoyuela GEMA DE LUELMO Martes, 25 junio 2019, 19:19

Talento y experimentación se mezclan en las propuestas de Andrea de Juana, la joven diseñadora de moda, natural de Muriedas, formada en Diseño en Cesine. Hace unas semanas tuvo ocasión de presentar su proyecto personal 'Stuff Nº1', una colección en la que suma diseños diferentes, actuales y atrevidos que apoyan el reciclaje y la reutilización de viejas prendas. Todo ello dentro de un estilo elegante y clásico, pero aportándole un enfoque distinto y personal.

La creadora tuvo ocasión de mostrar su propuesta en un original desfile celebrado en el Hotel Hoyuela de Santander. Allí compartía cómo está «cansada de la costumbre y rutina diaria de unas prendas sencillas, sobrias y planas». Así nace la marca de la joven que, mediante los colores, estampados y texturas, busca ayudar a mujeres y hombres a sacar su lado más creativo y diferente «sin que tengan miedo de salirse del molde, expresar su gusto por la moda y ser ellos mismos», explica.

La puesta de largo de este nuevo valor de la moda no pudo ser más positiva, así como su balance. «Rodeada de familiares, amigos, profesores y gente del mundillo, me sentí muy apoyada y acompañada en este proyecto y realmente aprecié en sus caras esa misma ilusión que yo tuve al diseñar las prendas. No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy con todos, me siento muy afortunada», comenta sincera.

Los asistentes apreciaron los diseños jóvenes, frescos, realizados con mezclas de estampados y materiales, incluyendo aplicaciones metálicas y destacando las prendas asimétricas. Les acompañaba un original y trabajado estilismo de maquillaje y peluquería, muy coherente con sus planteamientos estéticos.

