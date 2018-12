Looks versátiles para llenar de moda el día a día en Cantabria BRÚJULA DE ESTILO Combinando diferentes prendas puedes conseguir estilismos cargados de personalidad y demostrar un estillo único GEMA DE LUELMO Martes, 18 diciembre 2018, 16:04

¡Hola a todos!

Ya han pasado quince días desde mi último post y vuelvo a estar por aquí para mostraros algunos de mis looks. Cómo siempre digo, se trata de estilismos que uso en mi día a día, no están realizados sólo para hacer fotografías. Son combinaciones fáciles y ponibles, que espero os sirvan de inspiración.

Rojo en dos piezas

El primer look que os enseño es un traje rojo de pantalón. Sin duda, los trajes han vuelto con fuerza esta temporada. Este es de pantalón ancho y blazer 'oversize', que he ajustado al cuerpo con un cinturón. Me he puesto encima un abrigo de pelo de 'animal print', que con el rojo creo que combina a la perfección.

Traje rojo: Mango.

Botines: Zara.

Abrigo: Tienda local.

Bolso: Purificación García.

Una falda diferente

El segundo estilismo está compuesto por una falda especial. Ya os he dicho en otras ocasiones que el tener alguna prenda diferente en el armario define nuestro estilo propio y, si pensamos, hay mil maneras de combinarlas. En mi caso, la he combinado con un jersey básico de cuello alto y una 'biker', a la que he añadido un cuello de pelo para darle un toque chic.

Falda, jersey, botines y cuello de pelo: Tienda local.

Bolso: Zara.

Cazadora: Massimo Dutti.

Vestido de lana y abrigo

El tercer y cuarto look tienen en común un abrigo de un color verde un tanto especial, que a primera vista igual no nos lo comprábamos por la dificultad para combinarlo, pero ese no es un problema y además... ¡Viva el color!

En el tercer look lo combino con un vestido de lana y mohair, una prenda realizada con fibras naturales calentita y muy agradable. Para dar un toque distinto al estilismo lo llevo con un bolso de 'animal print'.

Abrigo: Topshop.

Vestido de punto: Zara.

Botines: Tienda local.

Bolso: Bimba y Lola.

Flores siempre

Y en el último estilismo no nos olvidamos de que las flores no son sólo para la primavera y combino el abrigo verde con un vestido de flores de colores.

Abrigo: Topshop.

Vestido: Zara.

Zapatos: Marypaz.

Bolso: Purificación García.

¡Y hasta aquí mi sección! Aprovecho para desearos a todos que paséis unas muy felices fiestas navideñas.

