Tendencias de invierno que no renuncian al color BRÚJULA DE ESTILO Comparto varios estilismos con prendas y accesorios para combatir el frío más allá de los tonos oscuros GEMA DE LUELMO Martes, 4 diciembre 2018, 17:47

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! Aquí estoy, de nuevo, para compartir nuevas propuestas a partir de mis looks diarios. Primero os voy a enseñar dos looks en tonos azules en los que hay una prenda común: un jersey con aplicaciones de lentejuelas.

Muchas veces no nos atrevemos a comprar prendas diferentes por el miedo a no saber combinarlas. En estas fotos os enseño cómo he sacado partido a ese jersey en dos looks. Además también veréis repetidos en ambos looks el bolso y los botines.

Traje de pana

El primero es un conjunto de pantalón en pana, que es un tejido tendencia de esta temporada. El traje lleva una blazer 'oversize' que funciona como un abriguito corto. Lo he rematado con botines y bolso en tonos rosados, que hace juego con algunas de las lentejuelas del jersey y aporta vida al azul del traje.

-Traje pantalón pana: Zalando.

-Jersey y botines: Zara.

-Bolso: Purificación García.

Falda pantalón

El siguiente look con el mismo jersey de lentejuelas y combinado con una falda pantalón, una prenda que también estamos viendo en muchas tiendas. Para protegerme del frío me he puesto un abrigo de pelo en color azul. Prendas así, en pelo sintético, las encontramos en las tiendas en todos los colores imaginables.

-Jersey lentejuelas y botines: Zara.

-Abrigo de pelo y falda pantalón: Tienda local.

-Bolso: Purificación García.

Y vamos con los siguientes dos looks, con un vestido de base muy favorecedor en amarillo. Un color que también es tendencia y que nos da un poco de alegría y vitalidad.

Vestido largo

En el primer look lo veis combinado con un abrigo largo en azul marino, una prenda fondo de armario muy versátil. He añadido un pañuelo con estampado de animal print tan de moda este año, bolso amarillo y zapatos nude.

-Vestido amarillo: Tienda local.

-Abrigo: Pedro del Hierro.

-Zapatos y pañuelo: Zara.

-Bolso: Tienda local.

Chaqueta de 'tweed'

Y para finalizar os muestro el mismo vestido combinado con mi abriguito corto o chaqueta larga de 'tweed', un bolso joya y zapatos de 'animal print'. No os dé miedo a mezclar estampados que vayan siempre dentro de una armonía.

-Vestido amarillo: Tienda local.

-Bolso y chaqueta tweed: Zara.

-Zapatos: Zalando.

Con estos ejemplos os quiero decir que no está mal tener una prenda especial en nuestro armario y que siempre puedes buscar formas diferentes de sacarla partido. También deciros que el otoño y el invierno no implican vestirse de colores oscuros. ¡Atrévete a poner color a tus looks!

¡Hasta dentro de quince días¡ Mientras podéis seguir mis looks y momentos de moda en mi cuenta de Instagram, Facebook o en el blog.

