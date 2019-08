Luna Serrat, Anna Ferrer y Anita Matamoros, herederas de la fama Luna Serrat, Ana Ferrer Padilla y Anita Matamoros, nieta e hijas de famosos con vocación de modelos. / / INSTAGRAM VIVIR LA MODA La nieta mayor de Serrat, la hija menor de Kiko Matamoros y la de Paz Padilla triunfan como 'influencers'. La primera ha acabado Periodismo y tiene una destacada vocación de modelo ARANTZA FURUNDARENA Jueves, 29 agosto 2019, 19:05

La periodista Julia Otero comentó una vez entre risas que no quería que su hija fuera famosa... «Ojalá sea farmacéutica, como la hija de Serrat». No es la primera vez que un personaje público expresa una opinión semejante. «Mis hijos, cualquier cosa menos artistas», han declarado desde conocidos actores a folclóricas. Sin embargo, una cosa es el deseo y otra la realidad.

A Serrat, por ejemplo, el mayor, Queco, no le salió artista pero sí mediático. Dio bastante que hablar en su día. Y María, la segunda, que efectivamente optó por ser farmacéutica, dejó la botica para dedicarse al periodismo deportivo. La tercera, Candela, es actriz, conocida por la serie de sobremesa 'Seis hermanas'. Y, ahora, para redondear el elenco, resulta que la nieta mayor del cantante, Luna Serrat, se ha metido a 'influencer'...

Luna es hija de Queco, tiene 21 años y una cuenta en Instagram que es, como la de muchas chicas de su edad, un altar erigido a su físico, lleno de imágenes con insinuantes poses destinadas a realzar su silueta. La joven, que disfrutó de una beca 'Erasmus' en Verona, acaba de obtener el grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la universidad privada San Pablo CEU, pero la vocación de modelo se ve que la lleva muy dentro. Ya tiene casi 40.000 seguidores, una marcada afición a posar poniendo morritos y un lunar sobre el labio superior que recuerda al de Cindy Crawford.

Varias marcas muy conocidas de moda y cosmética ya han contratado a Luna Serrat, que en sus redes ha reservado un lugar muy especial para la música. Y sí, en su 'playlist' también figura su abuelo. La joven ha subido un vídeo de un directo en el que Serrat canta 'Mediterráneo' y ha colocado a su lado tres expresivos emoticonos a los que se les cae la baba, dando a entender lo orgullosa que está de él. Pero, quizás para que su 'yayo' no se lo crea demasiado, también ha subido un vídeo de Sabina con el siguiente mensaje: «No hay en el mundo letras más bonitas que las tuyas»... Luna también aparece tocando la guitarra y cantando 'A fuego lento' de Rosana, y, como tantas de su edad, es fan de Marlon, Leiva, Dani Martín y algún que otro reguetonero.

Además es amiga de Anna Ferrer y Anita Matamoros, otras dos 'influencers' con padres famosos. Ferrer, estudiante de Económicas y becaria de Telecinco, es hija de la presentadora y humorista Paz Padilla. 375.000 internautas han seguido sus recientes vacaciones en Menorca con su nuevo novio... Total, para concluir que el chico «es un soso». Pero la que se lleva la palma es Anita, que con solo 19 años ya tiene medio millón de 'followers' en Instagram.

La hija de Kiko Matamoros y Makoke exhibe su vida privada sin tapujos, incluida una operación de reducción mamaria a la que se sometió, según dijo, «porque no me gustaba tener tanto pecho y porque estudiando me dolía la espalda». Luego no ha tenido inconveniente en mostrar la cicatriz resultante. Sus seguidores la aplauden.

Por cierto, la hija de Julia Otero se llama Candela, igual que la hija actriz de Serrat, tiene ya 22 años y no ha elegido Farmacia, pero casi... Estudia Medicina y su intención es especializarse en neurocirugía. En cuanto a Serrat, la devoción que siente por sus hijos y nietos (famosos o no) está demostrada. En una entrevista reciente el cantante confesaba que «No cambio el dedo chiquito de ninguno de ellos por toda la música que he escrito en mi vida».

