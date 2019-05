La gala MET bajo la mirada fashion de la cántabra Carolina Brunelli EN LA ALFOMBRA ROJA El evento concentró, un año más, todas las miradas del universo de la moda con looks tan fascinantes como imposibles CAROLINA BRUNELLI Santander Martes, 7 mayo 2019, 14:40

¡Llegó la gran noche! Confieso que cada año espero con más ganas la gala MET y me fascina ver a todos los invitados con sus mejores looks e inspiraciones en torno a la temática de cada año.

Para el que no sepa nada acerca de la MET Gala os voy a poner en contexto. Está presidida por la editora jefe de Vogue US, Anna Wintour, desde 1995, y se ha convertido en una de las celebraciones anuales más importantes de la moda. Cada año tiene unos anfitriones diferentes. Este año fueron Lady Gaga, Alessandro Michele, Harry Styles y Serena Williams.

Aunque más que una fiesta, se trata de un evento para recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte. Como dato curioso, la edición de 2017 rompió el record de los 13,5 millones de dólares de recaudación. Este año la esponsorización de la fiesta corrió a cargo de la firma Gucci y todo el dinero se destinará al Costume Institute. No en vano la entrada ronda los 30.000 dólares.

La lista de invitados sólo se revela en la víspera del evento y suele acoger a unos 600 asistentes, que para empezar tienen que haber sido previamente invitados por la mismísima Anna Wintour. Sin su aprobación no entra NADIE.

'Dress-code'

El tema de esta edición estaba inspirado en el ensayo de Susan Sontag de 1964, 'Notes on Camp', que hace referencia a la exageración. La exposición referente se dedicará a elementos como, la ironía, el humor, la parodia, el pastiche, la teatralidad y la exageración.

Y, cómo no, han incluido dentro de la exposición este año algunos diseños del español Palomo Spain. Aunque diré que esperaba haber visto alguno en alfombra roja, la verdad.

La 'alfombra rosa'

Este año me han sorprendido todas las 'celebrities' con sus looks, la verdad que pocos han fallado. No voy a describiros uno a uno porque quiero que sea mucho más visual, pero creo que la reina de la noche fue Lady Gaga con su aparición y su cambió de cuatro looks en plena alfombra.

¡Disfrutad!

Galería. Imágenes de los looks más impactantes del evento. / DM

Me quedo con ganas de fijarme en algunos estilismos y, especialmente, en maquillajes que fueron fantasía. Si queréis seguir mi particular universo de moda os espero en Instagram. ¡Hasta pronto!

