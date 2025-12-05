El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Paula Alegría, Vanessa Martínez, Lola Muñoz, Miguel Ángel Ramiro y José Luis Callejo en la Ab Fassion.

Paula Alegría, Vanessa Martínez, Lola Muñoz, Miguel Ángel Ramiro y José Luis Callejo en la Ab Fassion. DM
Cantabria DModa

Paula Alegría y Leyre Doueil, embajadoras de la moda del Norte en la X edición de Ab Fashion

La pasarela castellanomanchega cumple diez años y ratifica su apuesta por el diseño español, como una de las citas más importantes el calendario nacional

Cantabria

Cantabria

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:47

El pasado mes de noviembre, Albacete volvió a convertirse en capital de la moda con una nueva cita de AB Fashion, que este 2025 celebra ... su décimo aniversario con numerosas actividades programadas en torno a un gran evento con la moda como protagonista. Así, su directora, Lola Muñoz, aseguró que «con el apoyo de las instituciones y la implicación de la ciudad entera, AB Fashion seguirá creciendo y extendiendo su pasarela a otros sectores de nuestra cultura».

