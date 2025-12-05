Paula Alegría y Leyre Doueil, embajadoras de la moda del Norte en la X edición de Ab Fashion

El pasado mes de noviembre, Albacete volvió a convertirse en capital de la moda con una nueva cita de AB Fashion, que este 2025 celebra ... su décimo aniversario con numerosas actividades programadas en torno a un gran evento con la moda como protagonista. Así, su directora, Lola Muñoz, aseguró que «con el apoyo de las instituciones y la implicación de la ciudad entera, AB Fashion seguirá creciendo y extendiendo su pasarela a otros sectores de nuestra cultura».

Una plataforma para el diseño español y una ventana al mundo para la ciudad castellanomanchega, que reivindica el talento y la creatividad. Porque «la moda es arte y cultura y, para nosotros, además, es una forma de expresión con la que damos un golpe en la mesa para que toda España sepa que Albacete es moda, cultura y tendencia», subrayó Muñoz, presidenta de la Asociación de Moda, Cultura y Arte de Castilla-La Mancha (MOCUA).

En su décima edición, el Palacio de Congresos de Albacete acogió los desfiles de Félix Ramiro, Nouménico, Javier Delafuente, Peletería Gabriel, Maison Mesa, Baro Lucas y Lola Muñoz, con Allegra y Leyre Doueil, como representantes de la moda del Norte de España. La santanderina Paula Alegría presentó su última colección 'Equilibrium F/W 25-26' para la firma cántabra de moda y complementos 'Allegra', un trabajo que gira en torno al Feng Shui y los cinco elementos de la naturaleza. La inspiración étnica y la artesanía dominan esta propuesta actual y bohemia,, dirigida a una mujer moderna, atrevida y empoderada que disfruta de la moda.

Por su parte, la bilbaína Leyre Doueil presentó la colección 'Ameyou FW26' en colaboración con el joyero Jabier Bilbao, una muestra delicada y sofisticada, en una oda al arte del bordado y la feminidad de los tules, georgettes sedosos y bordados metálicos de piezas exclusivas, que capturan la luz y el movimiento. La moda masculina de Félix Ramiro marcó la pasarela con su propuesta 'AZero for AB Fashion' y el gris como protagonista, desde la lana orgánica, el cashmere, la fibra de carbono y el acero en los complementos, hasta un diseño realizado en placa de roca de carbono con el que cerró el desfile. La legendaria firma zaragozana 'Peletería Gabriel' reeditó su maestría artesanal con 'Entre la tierra y el cuerpo', una colección de pieles de volumen natural y elegancia vanguardista.