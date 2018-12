Repasamos los Fashion Awards 2018

¡Hola, lectores de Cantabria DModa! Bienvenidos una semana más a nuestra sección. En el post de hoy os contaremos quiénes se han llevado los galardones principales de la Fashion Awards 2018 y os haremos un repaso de los mejores looks de la alfombra roja.

La noche del lunes, tuvo lugar en Londres una de las citas más importantes del año dentro del mundo de la moda. Los premios que otorga el Consejo de Moda Británica significan un antes y un después en la carrera de muchos de los diseñadores y modelos internacionales más conocidos a lo largo de la historia, y este año no han sido para menos.

Entre los triunfadores de la noche se encuentra Kaia Gerber, galardonada como modelo del año, y es que, con sólo 17 años, la hija de la top Cindy Crawford ha decidido seguir los pasos de su madre y lo está consiguiendo con éxito.

Los diseños coloridos y de estampados florales de Richard Quinn han sido los que han llevado a éste joven a ser elegido diseñador emergente del 2018. Pero, sin duda, los premios gordos se los han llevado Gucci, como firma del año y Valentino,como diseñador.

Miuccia Prada fue premiada la noche del lunes con el Outstanding Achievement Award, el galardón que reconoce los logros excepcionales, con el que se suma a una larga lista de grandes talentos de la industria homenajeados en pasadas ediciones como Manolo Blahnik o Donatella Versace.

Estilismos únicos

Pero antes de comenzar la ceremonia, a las afueras del Royal Albert Hall, la alfombra roja ha estado de lo más entretenida y protagonizada por un sinfín de caras conocidas. Pero no solo eso, sino que las elecciones de estilismo han sido también muy variadas: de los clásicos lbd (little black dress) a los vestidos metalizados y conjuntos brilli-brilli, que han sido sin ninguna duda las estrellas de la red carpet esta edición.

La mejor vestida según las revistas de moda más prestigiosas es Kendall Jenner, una de las hermanas del clan Kardashian. La modelo mejor pagada del mundo lucía un naked dress en tonos nude, aunque a nosotras una telita dorada y ropa interior color carne no le hacen merecedora de este título.

Alek wek, la supermodelo sudanesa y presentadora de la gala, utilizó seis vestidos diferentes a lo largo de la ceremonia, pero optó por un mini vestido de brillos que pasaría desapercibido si no fuera por el kilométrico lazo rosa a su espalda, que no nos ha podido fascinar más.

La it girl británica por excelencia, Alexa Chung, rompía con lo usual de la alfombra roja para presentarse con un vestido de terciopelo color mostaza. Un diseño de su propia colección que tendrá un éxito seguro.

El ángel de Victoria's Secret Sara Sampaio se ha colado en lo más alto de nuestra lista de las mejores vestidas de la noche. La portuguesa llevaba un mono largo con pantalones acampanados y hombro descubierto, de transparencias y volantes.

El toque de color lo aportó Olivia Palermo luciendo un traje de chaqueta y pantalón rojo que complementa con un clutch de lentejuelas. Sin duda toda una inspiración para las próximas fiestas navideñas.

Doutzen Kroes triunfó con uno de los conjuntos que más nos han gustado. Los volantes y las transparencias con topos fueron la apuesta de la modelo para el evento. Una combinación poco habitual que, o te encanta o lo odias.

Seamos realistas, en cuanto a moda masculina, las opciones son limitadas, por eso en este tipo de eventos los hombres no destacan en cuanto a sus estilismos. Virgil Abloh, el que se ha convertido en hombre de moda este año tras asumir la dirección creativa de Louis Vuitton, escogió para la ocasión un conjunto de su propia firma, Off-White, compuesto por una sudadera y vaqueros negros. Un outfit que nos gusta para el street style, pero que no nos parece apropiado para la alfombra roja. Por su parte, el vocalista del grupo The 1975, Matty Healy, se presentó en la red carpet con un traje negro con pajarita y gafas de sol retro, accesorio con el que pretendía dar a su look un toque personal.

¿Con cual de estos looks os quedáis?

Esperamos que os haya gustado. ¡Que disfrutéis de la semana!

