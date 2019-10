Rosa Melgar, una 'personal shopper' entregada a la moda en Cantabria

Las tendencias no serían nada sin las personas, especialmente sin profesionales como Rosa Melgar que consigue que encajen a la perfección con cada persona. Esta 'personal shopper' se formó en asesoría de imagen y sigue formándose por estar al día en el universo efervescente de la moda. Esta vallisoletana afincada con su familia en Cantabria desde hace años se volcó con esta pasión que vivía desde niña en un periodo de parón laboral. Entonces apostó por hacer de las prendas su vida y comunicar a los demás que el valor de un estilo propio. Así lo comunicará a partir de ahora en Cantabria DModa, donde ya era una habitual, aunque ahora compartirá sus looks y particulares consejos. ¡La familia del canal crece y lo hace con mucho glamour!

-¿Desde cuándo recuerdas tu pasión por la moda?

-De pequeñita me encantaba jugar con la Nancy a vestirla y desvestirla, y de adolescente en esa edad complicada era difícil encontrar ropa que no fuera la que te hacía tu madre y fue cuando descubrí Zara. Ahí nació mi pasión por la moda.

-¿Qué te animó a estudiar asesoría de imagen?

-Me animé cuando aprovechando un parón laboral me replanteé la idea de trabajar en algo por lo que realmente sintiera pasión y sabía que para ello era necesario formarse y, de hecho, aún sigo con mi formación para conseguir que mis servicios sean los mejores.

-¿La gente entiende la labor de las 'personal shopper'?

-Mi sensación es que aún no tienen muy claro cuál es la labor del 'personal shopper'. Cada vez se va conociendo más, yo en mis talleres y en los cursos formativos que imparto siempre explico en qué consiste esta profesión, es la manera de que cada vez más personas conozcan realmente la figura del 'personal shopper' y las ventajas que supone contratar sus servicios.

Impartiendo un curso de asesoría de imagen. / INSTAGRAM

-¿Cómo es un día de compras con Rosa Melgar?

-Un día de compras conmigo es un día que me planteo que sea especial y divertido, donde mi cliente descubre que un montón de prendas y complementos que pensaba no usar nunca en su vida, le sientan genial y se adaptan tanto en color como en morfología perfectamente a su cuerpo y estilo. Esa sensación que experimentan me encanta.

-¿Cómo entraste en el mundo de los blogs?

-Entré en el mundo de los blogs cuando una vez finalizados mis estudios comencé la búsqueda de salidas laborales y descubrí que los blogs era un modo de crear marca personal, junto con las redes sociales. Descubrí que era importantísimo conocer ese mundo para estar siempre al día en todo lo relacionado con la moda y las tendencias.

-¿Seguías a alguien su momento?

-Comencé a seguir a Lovelypepa, de la que mis hijas me hablaron que era la más conocida y una de las pioneras en el mundo 'blogger' y, aunque no coincidíamos en edad, sí compartíamos la pasión por la moda. También comencé a seguir a mi querida amiga y compañera Gema de Luelmo con su Brújula de Estilo, que me ayudó mucho con sus consejos para aplicarlos en mi propio blog.

Galería. Algunos de los estilismos que Rosa Melgar ha compartido en sus redes sociales. / INSTAGRAM

-¿Y ahora a quién sigues como referente de blogs de estilo?

-Ahora mismo el panorama ha cambiado y los blogs ya no tienen la inmediatez de Instagram. Por eso, ahora sigo a un montón de 'influercers', tanto nacionales como extranjeras, por ejemplo Gala González, Alexandra Pereira, Mery Turiel, Rocío Osorno, Paula Ordovás, Carla Hinojosa, María Pombo, Chiara Ferragni... Además de perfiles de moda, tendencias, pasarelas, fotógrafos internacionales, caza tendencias, firmas como Asos, Zara, revistas de cabecera como Vogue, Elle, etcétera. Es de suma importancia estar continuamente actualizada y conocer bien ésta herramienta.

-¿Cuánto tiempo dedicas a preparar tus looks?

-Pues dependiendo de la ocasión, puedo dedicar 5 minutos o tardar hasta media hora a una hora probando distintas composiciones, puesto que no es lo mismo un look informal para el día a día que un look para un evento.

-Tus básicos de fondo de armario son…

-Pantalón negro, pantalón vaquero, falda negra, 'ittle black dress', camiseta blanca, blusa blanca, 'blazer', cardigan, y un 'trench'.

Uno de sus looks que comparte en redes sociales. / INSTAGRAM

-Un look diario que no falla...

-Pantalón vaquero, camiseta y 'blazer'.

-Para un evento siempre aciertas con...

-Un vestido o una falda con blusa.

-Tu prenda fetiche es...

-La verdad es que no tengo ninguna prenda fetiche en especial. Me gusta tanto la ropa que podría considerar muchas prendas fetiches, pero sí destacaría un pañuelo de Cartier que me regalaron y que lo considero una joya.

-El complemento perfecto para ti…

-Me vuelven loca los zapatos, tengo un montón de pares. Es entrar en una tienda y lo primero que miro siempre son los zapatos y después los bolsos.

La 'personal shopper' es una habitual de los eventos de moda en la región. / INSTAGRAM

-Algo que no te pondrías nunca…

-Sería alguna prenda con la que no me sintiera a gusto o con la que me sintiera incómoda.

-Ya que está de moda lo vintage, ¿qué recuperarías de otras épocas? Y qué no te gusta de lo que se ha recuperado…

-Recuperaría los vestidos de Sisí emperatriz modernizados. De niña me encantaban sus películas y sus maravillosos vestidos. Y lo que no me gusta de lo que se ha recuperado son los estampados geométricos muy grandes y muy marcados de los años 70.

-¿Qué importancia das al tema belleza, peluquería y maquillaje como un todo?

-Sin duda, máxima importancia. Diría que son el complemento perfecto para conseguir una imagen perfecta, valga la redundancia. La imagen que proyectamos es nuestra carta de presentación en todos los ámbitos de nuestra vida y debemos cuidarla al máximo.

Mostrando una combinación de prendas en uno de sus cursos. / INSTAGRAM

-¿Tu red social favorita? ¿Por qué?

-Mi red favorita es Instagram por la inmediatez de la información que me proporciona y también me gusta mucho Pinterest, ya no sólo me proporciona información de moda, peluquería, maquillaje, y también de decoración, eventos, etcétera.... Son de mucha utilidad para mi trabajo.

-¿Ahora dedicas más tiempo a Instagram o a las revistas de moda?

-Empleo más tiempo a Instagram, pero no dejo de lado las revistas de moda, me gusta mucho manejar papel y ver los excelentes books fotográficos, incluso los de los anuncios y de los editoriales.

-¿Crees que se impone el postureo o se ven buenos looks en las redes?

-Hay de todo, se ven buenos looks y no tan buenos; postureo y no postureo, pero creo que lo verdaderamente importante y que yo aplico a mis redes es ser uno mismo, ser natural y transmitir una imagen real.

-Algún diseñador referente para ti…

-Soy admiradora de Coco Chanel, por eso en mi perfil de WhatsApp se lee su frase mítica «menos es más» y mi perrito se llama Coco en honor a ella. Por supuesto, también a Karl Lagerfeld, un genio con mayúsculas, que tan brillantemente ha sabido actualizar su legado con sus maravillosos diseños y sus espectaculares desfiles.

Con un look de fiesta para asistir a un evento. / INSTAGRAM

-Una mujer icono de moda…

-Destacaría a la 'it girl' Olivia Palermo, me parece espectacular su manera de crear estilismos maravillosos mezclando estampados que en principio parecen imposibles y que ella los combina de manera increíble. ¡Es pura inspiración!

-Y para el hombre, ¿algún consejo de estilo?

-El mismo que para la mujer, ser uno mismo, no sentirse disfrazado y poder defender cómodamente el look que vayamos a llevar puesto. Porque el estilo refleja nuestra personalidad.

-¿Cómo definirías el estilo de las mujeres y los hombres cántabros?

-En ambos casos, lo definiría como un estilo clásico, poco arriesgado.

-Una cántabra estilosa…Marta Hazas.

Un cántabro estiloso…Jesús Mazón.

