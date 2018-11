Así visten los chicos cántabros en su día a día

¡Hola lectores de Cantabria DModa!

¡Bienvenidos un día más a nuestra sección! Esta vez, los chicos son nuestros protagonistas.

En este canal solemos hablar sobre moda femenina, pero tampoco se nos escapan las colecciones de hombre. Aunque la línea que separa lo masculino y lo femenino es cada vez más estrecha, y el género nos importe menos a la hora de vestir, creemos que ellos siguen teniendo menos opciones donde elegir e incluso a veces parece que las colecciones se repiten cada temporada.

En el post de hoy os enseñamos cómo visten algunos chicos de Santander con estilos muy diferentes y que seguro que con alguno te sentirás identificado.

Víctor y Ángel, dos estilos muy diferentes a la hora de vestir.

Ambos estudiantes de Comunicación Audiovisual, estos amigos no pasan desapercibidos; Víctor Rojo (@victorrm97) nos confiesa que «puedo ir bien vestido o liarla mucho». Para ir a clase suele apostar por el chándal, «vivo en chándal, es lo más cómodo», pero para esta ocasión luce un conjunto diferente. Víctor ha combinado sus pitillos negros y camiseta granate con una chaqueta de punto gris, la mejor solución para el frío. «Mi estilo es muy básico, ropa sencilla de un sólo color y sin estampados», aunque reconoce que le encanta la ropa vintage de aire retro, y en concreto «mi bomber de colores». ¡Que nos encantaría que nos enseñara en otro post!

«Víctor no es fantasía», nos cuenta Ángel Noguera (@awa.k.da), entre risas, cuando le pedimos que describa el estilo de su amigo. Él, en cambio, no se ata a estereotipos «a veces llevo ropa de chica que me gusta o me pinto las uñas» con lo que consigue crear un estilo muy personal. Su look más representativo es el de calcetines largos y llamativos con vaqueros remangados «para que se vean los calcetines, por supuesto», un conjunto que hoy Ángel combina con sudadera negra de cuello alto y cazadora 'oversized'. Nos ha admitido que su referente de estilo es Jaden Smith, a quién también le encanta el 'denim' y expresar su característica personalidad a través de la ropa.

Pablo, en un look tan elegante como informal.

Pablo Iñarra (@pabloinarra) estudia Marketing y Publicidad en Santander y es un verdadero apasionado de la moda «desde hace unos cuatro años cuando fui cogiendo mi propio estilo». Es un experto en redes sociales; cuenta con más de 3K en Instagram, donde nos enseña su día a día y sus conjuntos preferidos. Su tendencia favorita de la temporada es el estampado de cuadros, porque como él mismo dice «también me gusta la pana pero todavía no me atrevo». Por eso, para esta ocasión dicho estampado no podía faltar, y Pablo lo ha combinado con una biker de cuero negra y zapatillas Vans, un look cómodo y muy versátil.

Sergio, todo un fan de las sudaderas.

En el armario de Sergio Delgado (@Sergiodelgado97) no pueden faltar las sudaderas en todas sus versiones, «pero, sin duda, tampoco las playeras». Nos cuenta que «ropa deportiva es lo que más tengo» y aunque no tiene muy claro cuál es su estilo, le gusta mucho el rollo americano. Las cazadoras de cuero son siempre un 'must' para Sergio, como esta roja, que combina con camiseta negra, vaqueros grises y Converse. Nos admite que aunque «el negro nunca falla» también se deja mucho aconsejar para variar un poco más su estilo y tus estilistas secretos ¡tampoco se equivocan!

Ramón define su estilo como «clásico».

Al contrario que el resto de los chicos, Ramón Díaz (@ramondiazglez) define su estilo como clásico, siendo la camisa blanca la prenda que no falta en su armario. Ésta vez, la combina con pantalones vaqueros y una cazadora de lluvia perfecta para el entretiempo y venir a la universidad. Para Ramón, las zapatillas Pompeii «son imprescindibles, por eso las tengo en varios colores» y es que, éstas deportivas están encontrando su hueco entre los más jóvenes como un calzado informal pero apropiado para cualquier ocasión. Sin duda, ¡nos declaramos fan de la sencillez de nuestro amigo!

Pablo luce estilo con la bahía de Santander de fondo.

«No tengo un referente de estilo concreto», nos cuenta Pablo Cañedo (@pablocadell), »pero sí que suelo mirar las webs y revistas de moda».Un look en tonos marrón y botas militares es la apuesta de Pablo para esta ocasión, en la que conjunta a la perfección la cazadora de pana con borreguito. Su prenda fetiche es «la cazadora vaquera, sin duda» y le encanta el estampado de rayas aunque es consciente de que «los cuadros están pisando fuerte este año» y se apuntará a la tendencia. Lo que más se pone en su día a día son «los vaqueros negros y las deportivas», y según él dice «no me considero muy atrevido a la hora de vestir, pero sí que algunas veces me gusta probar conjuntos más especiales». Por nosotras que se siga atreviendo, ¡que nos encanta!

Abel posa entregado a la tendencia de las gabardinas.

Abel Fernández (@abelfernandezz) no se resiste a las gabardinas y cae en su tentación. Nos muestra la versatilidad de esta prenda combinándola con sudadera y deportivas blancas. Un look sencillo que demuestra se puede vestir con colores claros aunque el tiempo no acompañe. A pesar de declararse fan de nuestra querida gabardina, Abel nos cuenta que su tendencia favorita ahora «es el animal print, que aunque ya resulta un poco cansino a mi me sigue gustando» y de hecho, todavía nos queda estampado para rato. «Lo que más me pongo son básicos», pero nos sorprende cuando nos confiesa que su prenda estrella es una chaqueta con capucha de pelo de leopardo. Eso sí, aún siendo seguidor de tendencias nos reconoce que «no me considero muy arriesgado, me gustaría serlo más» y ¡nosotras le animamos!

Pablo y Abel, con dos looks muy de tendencia en este otoño.

¿Con qué estilo os identificáis más?

Esperamos que os haya gustado y que os sirva de inspiración para futuros looks.

Hasta el próximo jueves… ¡Que tengáis buena semana!