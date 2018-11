Angy Fernández: «Quiero escaparme a Cantabria a hacer surf con mi chico» 18:10 Angy Fernández, en uno de los camerinos del Palacio de Festivales. / SERGIO SAINZ Tras su reciente paso por el Palacio de Festivales, la actriz y cantante planea volver pronto como turista porque asegura que le encanta nuestra tierra SERGIO SAINZ Miércoles, 14 noviembre 2018, 17:10

Aunque representara 'La Comedia de las Mentiras', no lo es que Angy Fernández tiene muchas ganas de descubrir con calma Cantabria. «He tenido ocasión de estar dos veces por trabajo, pero me encantaría escaparme con mi chico y hacer surf», asegura. Quien la siga en redes sociales sabe que sus viajes compartidos son habituales, siempre que la agenda se lo permite. «Santander es precioso y me encanta, en realidad todo el Norte tiene algo especial», comenta la actriz y cantante mallorquina. Su paso por el Palacio de Festivales con la citada comedia fue casi fugaz, porque la joven apenas tiene hueco para encajar todos sus compromisos. Tuvimos ocasión de compartir charla con ella en el camerino antes de salir al escenario, demostrando en las distancias cortas que es pura energía.

Queríamos saber cómo vive la moda. Según nos contó, Angy no tiene un estilo único, aunque se siente «muy rockera». Recuerda que cuando fue descubierta en el programa de talentos musicales 'Factor X' «me decían que era emo o gótica, cuando no sabía qué era eso. Lo mismo me gustaba el rock que Andy y Lucas». Ahora vuelve al pasado con perspectiva y piensa «qué más da, por qué tenemos que etiquetarnos, con lo bueno que es vestir de todas las maneras». Eso sí, reconoce que se siente genial con camisetas de bandas «que mucha gente compra por moda sin saber quiénes son y yo sí, me parece curioso». Cuando llega un evento se deja llevar por los looks «más chic o lady».

Ella en red

Las redes sociales forman parte de su realidad laboral, «porque es cierto que también he conseguido contratos a través de Instagram», aunque muchos días dice sentirse esclava de las publicaciones. «Le quiero dedicar más tiempo», pero no siempre tiene horas en el día. Así, defiende a los 'influencers', «es un trabajo que supone mucha dedicación, están 24 horas centrados en ello. Vale que no es tan duro como estar en la obra». También conoce de cerca a los 'youtubers', pues presentó un espacio en el que los fenómenos de Internet eran protagonistas. «Me lo pasé muy bien y reconozco que los 'youtubers' son de otro mundo», comenta.

En la actualidad, Angy Fernández forma parte del elenco de 'Amar es para siempre', la ficción diaria de Antena 3. «Desde 'Física o Química' no había hecho ninguna serie y me hace mucha ilusión», reconoce. Desde que hizo la prueba, «sentí que el personaje de Nieves era para mí» y eso que no oculta su habitual negatividad a la hora de hacer castings. «Siempre pienso que no me van a coger. Nos pasa a todos los compañeros. Somos muchos en esta profesión y es muy complicado», confiesa. Es más se bromea con la importancia de pasar por el histórico serial. «Alguien me dijo si no has pasado por 'Amar' no eres actor de verdad», recuerda y, de paso, reivindica que «a las series diarias no se les da tanto protagonismo quizá por la hora, pero hay un 'currazo detrás de todo el equipo».

Galería. La actriz y cantante reconoce que le gusta renovar constantemente su imagen, no sólo por exigencias del guion. / DM

Ha sentido 'La Llamada'

Otro de sus compromisos más estables pasa por dar vida a la rebelde Susana Romero en 'La Llamada', la exitosa obra teatral de 'Los Javis' (Calvo y Ambrossi), en cuyo elenco estable lleva varios años, ahora alternándose en el papel con Lucía Gil. «Es una obra que te lo da todo para disfrutarlo», reconoce. Sobre la posibilidad de que gire, «parece que están hablándolo ahora, pero aún queda. Eso sí, si llega el momento será muy divertido». Tanto como su paso por 'Tu Cara Me Suena', el programa que ganó en su primera edición. «Me lo pasé tan bien, al ser los primeros estábamos testando todo, pero tengo mucha nostalgia». De esta edición tiene claros favoritos: María Villalón, quien fuera su compañera en 'Factor X'; Mimi Doblas, de 'Operación Triunfo 2017'; y Brays Efe, buen amigo y cómplice del 'universo llamader'.

Hasta ahora en sus años de experiencia ha vivido el éxito en la música, televisión, teatro, contando con el cariño del público, «es una responsabilidad, si ellos confían en mí tengo que seguir avanzando». Tiene claro que le gustaría crecer artísticamente y «hacer cine, un personaje totalmente diferente, un reto muy loco». Sobre la vuelta de su Paula de 'Física o Química' reconoce que le parecería «muy bonito retomar el personaje, pero no sé si algún día llegará el momento». Apunta a que pueda pasar como con 'Compañeros' y su versión en la gran pantalla', 'No te fallaré'. Pasados tantos años de la serie adolescente, «me flipa todo el fenómeno que sigue vivo y sería increíble que dirigieran la vuelta 'Los Javis'».

Ahora, por delante, piensa en la Navidad y en poder descansar junto a su familia en Mallorca, una vez que finalice este mes la gira de 'La Comedia de las Mentiras'. «Es duro estar fuera de casa, pero hemos hecho una piña todos los compañeros», reconoce. Al echar el telón echará de menos a Pepón Nieto, María Barranco, Paco Tous, Marta Guerra, Raúl Jiménez, José Troncoso y la próxima vez no será con ellos con quienes nos visite.