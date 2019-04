Cocinamos un original postre en vaso con la diseñadora Kakun Elosua 12:59 La grabación fue un divertido momento entre Pilar y su invitada. / Pablo Bermúdez SÉ DULCE, VIVE DULCE Elaboramos una receta sencilla y muy socorrida para quienes no sepan de repostería y quieran sorprender a sus invitados PILAR LLERA Viernes, 5 abril 2019, 17:17

¡Qué ganas de volver a Cantabria DModa con un viernes dulce! Sabéis que me encanta compartir recetas y fogones, así que no encuentro mejor plan que el que nos reencuentra aquí cada dos semanas. Y sí, me encanta rodearme en la cocina para elaborar mis diferentes postres.

Esta vez me acompaña la diseñadora Kakun Elosua, una gran creadora que en su firma KunKun realiza coloristas y divertidas colecciones. Está especializada en camisetas con ilustraciones, desde calaveras a dibujos icónicos de los ochenta. Todo lo que pasa por sus manos se diferencia con un toque único y personal. Hace unos días protagonizó un desfile en el Palacio de La Magdalena que fue todo un éxito.

El postre en vaso protagonista de la receta. / DM

¿Qué hemos cocinado? Algo sencillo y práctico. Se trata de un postre en vaso, elaborado a base de galletas tipo oreo y nata. EMn el vídeo podréis ver el paso a paso. Es una propuesta perfecta para quien quiera sorprender a amigos o familiares en todo tipo de cena o celebración, sin apenas robar tiempo ni necesidad de tener nociones de repostería.

¡Que disfrutéis y llenéis de sabor el fin de semana!

