Revilla y Fernández llaman a la unidad para que el PRC tenga «mucho futuro»

«El futuro es nuestro, pero depende nada más que de una palabra. Apuntadla bien: unidad». El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, apeado ... de la candidatura a la Presidencia de Cantabria «por razones biológicas», hizo un llamamiento este domingo a la unidad ante los militantes de su partido, y reclamó su apoyo para quien recoge su testigo, Paula Fernández. Durante su intervención, en la celebración de la fiesta regionalista, que reunió a un millar de personas este domingo en Arenas de Iguña, no dejó de reclamar esta unión si el PRC pretende ser una alternativa de Gobierno. Con otras palabras, Paula Fernández vino a decir lo mismo en su discurso: «Sólo juntos lograremos gobernar esta tierra».

Lejos del tono alegre y triunfal de ediciones anteriores, cuando encabezaba el Ejecutivo regional, Revilla, en esta ocasión, sonó serio. «Si hay unidad el partido tendrá futuro, mucho futuro, enorme futuro. Si no hay unidad, esto tendrá un mal horizonte», advirtió. El hecho de que pidiese explícitamente a sus seguidores el apoyo para Paula Fernández implica que puede haber cierto temor en el PRC al desapego tras el relevo. «Apelo a los militantes a ser respetuosos con las decisiones que se han tomado en el partido democráticamente y a apoyar a la candidata en las próximas elecciones con el mismo entusiasmo que me habéis apoyado a mí siempre».

El resto de su discurso fue una continua crítica a un Gobierno central asediado por la corrupción y a un Gabinete regional inoperante, frente a los que opuso la imagen de un PRC sin un solo cargo condenado después de más de cuarenta años de existencia, y la de un Ejecutivo cántabro que supo poner en marcha los grandes proyectos que hoy se limita a continuar el Partido Popular.

«Estamos viendo en España una situación tremenda, corrupción por todos los sitios, un Parlamento que no es recomendable para personas menores, un ejemplo de antipolítica de la peor especie... yo no me veo reflejado en esta situación de ahora», dijo, antes de mostrar su orgullo por la «honradez» de los regionalistas. «La honradez sigue siendo la exigencia número uno que debiera hacer todo ciudadano del político».

En su análisis de la crisis que atraviesa el Gobierno central, apuntó a otra causa: «Pedro Sánchez tiene virtudes, es un hombre tenaz, no cabe duda, pero es muy propenso a gobernar sólo con los que le dicen que sí». «Su problema ahora radica en que se ha rodeado de incondicionales incompetentes, y, generalmente, los incompetentes son más proclives a la corrupción», argumentó. «La clave no está solamente en gobernar, sino gobernar con los mejores, los más capacitados. Eso es lo que en este partido se ha hecho siempre».

Críticas

Respecto a la labor del Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga, aclaró que el hecho de que «el interés de Cantabria está por encima de todo» justifica el apoyo que le ha brindado el PRC, algo que no impide «denunciar que no están haciendo prácticamente nada». «Lo que anuncian todos los días es lo que teníamos en marcha nosotros», aseguró, antes de repasar la lista de grandes proyectos como el AVE, el Mupac y la protonterapia.

Tampoco ahorró críticas al Gobierno regional Paula Fernández. «Tenemos un Gobierno que no cumple con la promesa que le hicieron a los cántabros hace dos años; se comprometieron, crearon expectativas y no están cumpliendo. Tenemos un Gobierno y una presidenta que está parapetada en Puertochico y que no sale a la calle, que no está en el pulso del día a día de los cántabros y que no está respondiendo a sus problemas. Estamos viendo cómo retrocede nuestro Estado de bienestar»,

Ante tal estado de cosas, Fernández presentó a los regionalistas como alternativa de Gobierno. «Que nadie se avergüence de decir que es regionalista, porque estamos limpios, somos transparentes, somos imprescindibles, conocemos esta tierra y lo hacemos bien cuando tenemos responsabilidades, porque todos nos dejamos la piel», subrayó.

«Necesitamos llegar muy fuertes a las elecciones del 2027», porque, auguró, «vamos a estar en el Gobierno». Pero para lograrlo puso como condición imprescindible la unidad en el partido. «Sólo juntos lograremos gobernar esta tierra». Comparó esa travesía de vuelta a Peña Herbosa con la escalada a una cumbre. «A la montaña no se puede subir solo», recalcó. «Hay que subir juntos, con unidad, con generosidad, con compromiso, ayudándonos en los tramos difíciles, llevándonos unos a otros la mochila (...). Yo ni puedo ni quiero ser una escaladora en solitario. Necesito vuestra ayuda para llevar esa mochila que pesa tanto».

La nueva candidata del PRC a la Presidencia autonómica se presentó como heredera de una trayectoria regionalista de más de cuatro décadas. «Cantabria tiene alma y la tarea de los regionalistas es conservarla y transmitirla a todas las generaciones futuras, ésa es nuestra tarea y no se nos puede olvidar nunca». Apuntó como uno de los retos de la formación «mejorar toda la coordinación entre nuestros órganos, debatir como lo hemos hecho, debatir mucho pero de manera interna, con diálogo, con posturas distintas; los regionalistas, cuando tomamos las decisiones, esas decisiones se respetan con unidad y con lealtad, se respetan por nosotros, por nuestro partido y por los cántabros».

Más participación

Paula Fernández avanzó en su discurso su intención de reforzar la comunicación y la participación en el seno del partido en esta nueva etapa. «Debemos facilitar la participación de todos, repensar nuestras estructuras y buscar fórmulas que nos permitan seguir siendo como somos, como es nuestra esencia, dialogando con la sociedad, dialogando con los vecinos que están en la calle y que tienen problemas. Por eso estamos poniendo en marcha el Plan Cantabria, ésa es la herramienta que quiere cumplir ese objetivo y que quiere orientar nuestra acción política a resolver los problemas que realmente interesan a los vecinos de nuestra tierra».

Fernández también apeló a la esencia «demócrata y humanista» del PRC para pedir «el cese de la violencia en Ucrania, en Gaza, en Irán», conflictos que quizás quedaran un poco lejos del valle de Iguña este domingo. Después de imponerse en las primarias regionalistas, en las que cosechó el doble de votos que su oponente, Pablo Diestro, nadie duda de su condición de sucesora legítima de Revilla. Ahora sólo le falta aprender a conectar con la gente como él.