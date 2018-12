La diseñadora Kakun Elosua y su perro Blas, dos amigos inseparables DMASCOTAS La creadora vasca, afincada en Santander, no descarta lanzar una línea de moda para perros con su firma Kunkun RAQUEL TENORIO Sábado, 15 diciembre 2018, 11:26

En DMascotas nos gusta compartir vuestros 'amorres perros'. Por eso, continuando con nuestra serie de entrevistas, en este último mes del año contamos con la simpatía de Kakun Elosua, fundadora de la firma cántabra de moda y complementos @kunkun_design. Nos desvela algunas divertidas aventuras de Blas, su perrito raza yorkshire. Estoy segura de que sus travesuras os van a encantar.

-Sabemos que desde pequeñita has tenido contacto con el mundo creativo, ¿has tenido también desde pequeña contacto con animales? ¿Perro o gato en la casa familiar?

-Sí, desde pequeña he estado enamorada de los animales. Cuando vivía en Briviesca, Burgos, acogimos dos perros callejeros y los llevaba a casa para que no pasasen frío. Eran Boy, un ratonero, y Bucky, un pastor alemán mezclado con lobo. A la vez tuve un conejo de granja en casa como mascota, pájaros, peces, tortugas. Todo esto gracias a mi madre que, no sé cómo, no me echaba de casa. Menos mal que siempre hemos vivido en casas muy grandes.

-Diseñas camisetas que pueden llevar chicas y chicos. Mayores y menos mayores. Se te ha pasado alguna vez por la cabeza hacer alguna línea para mascotas? Si eso ocurre alguna vez, por favor, quiero dos.

-¿Diseñar para perros? Claro que se me ha ocurrido, quizás fue la segunda cosa que pensé. Blas, siempre va vestido en invierno y siempre pienso, qué guapo estaría con una chaqueta o una sudadera Kunkun. Quizás, con el tiempo, lo termine haciendo.

-¿Cómo sería el diseño de una camiseta inspirada en Blas?

-Sería un diseño divertido, con mucho color, simpático, gracioso y con mucha energía además, de carácter también, como es Blas, como buen terrier que es.

-¿Qué te aporta Blas que ninguna persona puede aportarte?

-Blas, me aporta mucha tranquilidad, muy buena energía, alegría, risas, es muy gracioso. También me aporta, cariño, amor, ternura. Hay cosas que siento por él que no sé cómo definirlas. Un amor infinito, adoración es lo que siento por él. Es mi amigo incondicional. Nunca me falla.

-En alguno de tus 'hashtags' etiquetas a tu perrito como #mipequeñopony. Cuéntanos, ¿de dónde surge este apodo?

-La verdad es que es toda una historia. Nosotros vivíamos en un pueblo cerca de Santander, una de las veces que iba al bar del pueblo a tomar algo, Javi, el dueño de «La Mona» me preguntaba «¿Vas a pasear a tu caballo?». Y, entre risas, (porque tanto mi perro como yo somos de pequeño tamaño) le contestaba ,«claro, estoy de paseo con mi pequeño pony». Quizás así no tenga gracia contarlo, pero la verdad que hay que ponerse en situación, no eran pocas las veces que me decía que si paseaba a mi caballo. Lo pienso y me sigo riendo.

-Hemos visto a Blas en fotos de Instagram con más amiguitos. ¿Qué tal compañero de juegos es?

-Como yorkshire terrier que es, lo considero majo, respetuoso con otros perros. Con su amiga Sammy, una foxterrier preciosa con la que solemos salir a pasear y que aparece muchas veces en mis fotos de Instagram, es muy posesivo y si ve a un perro más grande que se acerque a ella, se pone bravo. A veces, pienso que se debe de pensar que es un mastín. La verdad me pone en evidencia algunas veces, pero por lo general, es un perro muy respetuoso.

-¿Juntáis a menudo pandillas, la de dos patas y la de cuatro para salir todos juntos de paseo?

-Cuando vivíamos en el pueblo, sí. Echo de menos eso, salir en grupo. A veces sigo yendo a visitar a los amigos que tengo donde vivía y sigo saliendo a dar paseos con ellos.

-Hay cierta polémica respecto a si es bueno que los niños pequeños convivan con perros. Imagino que las personas que defienden el «no», lo hacen por un tema de precaución y/ o protección. A mi parecer, dejan fuera otros aspectos muy positivos y relevantes, ¿cuál es tu opinión al respecto?

-Mi humilde opinión es que hoy en día no sé ya en qué mundo vivimos. Un perro aporta protección, vigilancia, amor, ternura y aporta a la gente que convive con ellos un respeto hacía el resto de seres vivos. No sé qué cosas negativas puede aportar. Respeto todas las opiniones, pero bueno, un perro también es una responsabilidad, hay que educarlo y cuidarlo porque no deja de ser un animal.

-Cuéntanos la anécdota de Blas que más te haya hecho reír.

-Con Blas vivo cada día mil historietas, es un personaje. Lo adopté con 2 meses. Contaría muchas. Son situaciones más que anécdotas, por ejemplo, antes vivíamos en una casa con jardín, y siempre me traía su trofeo favorito que era un ratón. En verano se pasa las horas intentando cazar lagartijas. Cuando me voy de casa a hacer mis cosas y se me olvida algo, regreso y no veo que venga a recibirme, lo voy a buscar sin hacer ruido y no sé cómo lo hace, pero se sube a todas las camas en cuestión de segundos y empieza embestir todos los cojines como si fuese un toro. Lo gracioso es que lo tira todo al suelo y cuando lo pillas, te mira como si no fuese con él la historia, te ignora. Me gusta mucho cuando está muy contento y estornuda, tiene un estornudo muy peculiar. Los rituales que hace cuando le doy su galleta favorita, ¡es un cómico.! También me acuerdo que a unos amigos les tuve que pedir disculpas porque fuimos a visitarles a su casa de Asturias y como hacía bueno Blas se quedó en su jardín. A nuestro regreso me encuentro a Blas recubierto de tierra rojiza, se dedicó a buscar topillos, imaginaos cómo les dejo el jardín, ese pedazo de terreno, toda apurada tuve que pedirles que me prestasen una manguera para lavar al perro mientras yo no sabía ni qué decir.

-Ahora que estamos tan cerca de la Navidad, cuéntanos, participa Blas en las celebraciones familiares? ¿Escribe carta a los Reyes Magos o es más de Papá Noel?

-Blas acude a todas las celebraciones, familiares y de amigos y si le puedo llevar a los eventos a los que voy, también lo hago. Vamos juntos a casi todos los lados. Cada Navidad tiene sus regalos, escribimos todos los años a sus Majestades los Reyes. Somos de Reyes. Nos gusta pasar esa mañana mágica con toda la familia en nuestro tradicional desayuno.

Agradecemos a Kakun que nos haya contado su historia con Blas y próximamente seguiremos presentando a otros protagonistas y sus amigos de cuatro patas.

