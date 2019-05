Congreso creativo de muñecas Blythe en Santander PLANES DMODA La Nave Que Late acoge este sábado la segunda edición de 'Santadoll', que reunirá a artistas y coleccionistas nacionales SERGIO SAINZ Viernes, 17 mayo 2019, 21:38

Jugar con muñecas no tiene edad. Así se comprobará este sábado en La Nave que Late, a partir de las 10.30 horas, en la segunda edición de 'Santadoll', un encuentro especializado en muñecas Blythe que reunirá a artesanos y coleccionistas de todo el país. El pasado año el evento fue todo un éxito y sus organizadoras se han volcado para volver a sorprender a su público. «Queremos que la gente conozco un poco más este mundo y se diviertan, pero con nuestro toque personal», explica la santanderina Bárbara Ruiz de Pellón Arpides, de la firma @studio_barbarella.

Su compañera Elena Manuel de @dulceosaladodolls tiene claro que aspiran a que «quede el recuerdo. Es un evento muy especial, muy creativo». Así, analizaron lo que se hacía en el sector y han incorporado elementos para que la atmósfera sea especial, logrando todo un congreso de la imaginación. Este año el circo es el tema central, con el artista Aitor Saraiba como cómplice, pues cedió una de sus obras para la cartelería.

AITOR SARAIBA

Quien pise el espacio se adentrará en un universo paralelo en el que «las muñecas serán protagonistas», cuentan. Además, «cada rinconcito estará pensado para poder hacer una foto, serán como micro-escenarios». Así el público podrá interactuar con sus Bltyhe o cualquier otro modelo y recrear momentos. El debut de 2018 sorprendió, «era algo que no existía y a la gente le encantó», comenta Bárbara, mientras que Elena era algo más escéptica, «como Santander parece complicado para emprender cosas nuevas, pero nos juntamos un grupo y lo luchamos mucho», recuerda. Se encontraron en diferentes mercados y por amistades en común, generando una confianza y lenguaje propio en el que las muñecas son unas más. Eso sí, «es una afición cara», según María Gómez Martín, burgalesa de origen, pero cántabra de vocación, especialista en confeccionar ropa para ellas con su marca @chocolateymoka.

No faltará la fotógrafa Rosa Bokeh, de @pepitagrillasantander, quien también ha hecho posible todo el entramado muñequíl, sin olvidar las colaboraciones de @quecruzz y @j.j.dolls. «Lo que me gusta de todo esto es lo que lo rodea, el ámbito creativo y las colaboraciones que surgen porque vienen marcas de toda España», asegura Elena Manuel. En total, habrá más de treinta espacios con venta de muñecas originales y customizadas, así como complementos y otras piezas relacionadas. Además, la organización ha programado cuatro talleres, cuyas plazas volaron al anunciarse en redes sociales. Se mostrará cómo trabajar con la máquina con la que se hace el esculpido de las muñecas, así como formaciones de maquillaje, costura y miniaturas.

Quien vea una de las muñecas de 'Barbarella' enseguida entenderá las referencias y ensoñaciones que alimentan a esta artista cántabra. Tiene más de cincuenta Blythe en casa y confiesa «no sé qué tiene de especial, pero a mí esta muñeca me despierta cosas que ninguna otra lo consigue. Ni de niña». Recuerda que cuando se lanzaron en 1972 «aterraban a las pequeñas por su cabeza y ojos grandes que cambiaban de color. No triunfaron nada. Aunque con el tiempo se dieron cuenta de que era un coleccionismo adulto». Recuerda su primera Blythe, una 'simple-chocolate', que aún conserva. Eso sí, pronto se adentró en la customización. «Me gusta crear universos con cada muñeca. Me voy inspirando en lo que se me ocurre y empiezo a hacer un proceso mental de qué quiero. Muchas veces empiezo por el pelo y terminan teniendo vida propia». Tanto que si van a ser para ella «necesito ponerles nombre».

Para Elena Manuel, habitual de los markets de la región con sus originales miniaturas, adentrarse en el mundo de las muñecas fue de casualidad, por una amiga. Ahora tiene cuatro en su colección personal, porque no cuenta otras que tiene en proceso, y realiza encargos personalizados. «Empiezo una muñeca y no sé cómo va a acabar. Muchas veces a mitad de camino no me gusta nada, lo aparco… Es un proceso muy complicado», cuenta. En su caso prefiere «customizar a coleccionar, que estén en una vitrina llenas de polvo, no me va». Entre las sorpresas de este 'Santadoll', ella ha preparado una exposición fotográfica muy especial, que promete emocionar. Por su parte, María Gómez Martín se vuelca en vestir su afición. «Mis compañeras dan una personalidad a cada muñeca, yo con lograr que estén guapas, feliz», comenta. Y tiene muy claro que «quienes estamos metidos en este mundo somos gente especial. Encontrarás artistas, creativos y personas diferentes al resto de la gente».

Las entradas para asistir se pudieron reservar en redes sociales y estarán disponibles en el propio evento al precio de 15 euros. Los aficionados al género Blythe valorarán todo el esfuerzo de la organización por sorprender con pequeños detalles muy especiales. Además, habrá una rifa, con una muñeca Oh-Lá-Lá Circus como estrella, así como otras donaciones temáticas. La organización donará una parte de la recaudación a una causa solidaria de la región, pues se trata de una propuesta sin ánimo de lucro, sí de imaginación. De hecho, la mayoría de sus conversaciones versan sobre este coleccionismo amable y apto para adultos. «Un amigo siempre me pregunta si ya estoy muñequeando», cuenta Bárbara Ruiz de Pellón Arpides, a quien sobran los motivos para hacerlo. Así que pasen y vean que el circo Blythe tiene función en Santander…

