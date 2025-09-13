La psicóloga Laura Ruiz expone sus ilustraciones sobre seres mágicos en Polanco

Isabel González Casares Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:46 Comenta Compartir

Psicóloga de profesión, Laura Ruiz Rivas es orientadora educativa y una apasionada de todo lo que esté relacionada con la mitología cántabra, a las leyendas y sobre todo, a sus personajes mágicos. Una temática que es la piedra angular de su libro «Seres mágicos de Cantabria». Es una bella publicación que, aunque puede parecer que se trata de un libro orientado a los niños, también está enfocado al público adulto, al lector ya de una edad, con ganas de conocer a los seres de leyenda que abundan en nuestros bosques.

Llevada por un espíritu infantil, de cuento, Laura se animó a escribir una obra con bellas ilustraciones de las que también es autora y que han dado origen no solo al libro, sino a una exposición que está abierta al público en la Casa de Cultura «Anthony Clarke» de Polanco y que se podrá visitar hasta el próximo 26 de septiembre (de 16.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes y los sábados, de 10.00 a 14.00). Personaje central tanto de la exposición, que incluye el material que la artista utiliza en sus recreaciones, como del libro, es el duendecillo «Tremeruco», que ha salido de la imaginación de Laura y que es el ser mágico que cuida del Pozo Tremeo de Polanco, uno de los hábitats más peculiares del municipio. El «Tremeruco» cuida de este paraje para que, quienes lo visiten, no lo dañen, explica la creadora de este duendecillo que protagoniza la exposición, junto a otros personajes que se encuentran en la mitología de la región. Ruiz Rivas quiere que su libro no solo sea un motivo de lectura para los niños, sino para que se comparta en casa con sus padres, en una bella especie de alianza a favor de la práctica de la lectura «al tiempo que conocemos un poco más nuestras leyendas», esas que han trascendido de nuestros abuelos «y que corren el peligro de perderse sino quedan recogidas».

Cada ser mágico está ilustrado por la autora del volumen y sus dibujos originales se pueden visitar ahora en Polanco. Toda una recreación de los personajes mitológicos vistos por Laura. La inauguración de la exposición contó con la presencia de concejales de la Corporación polanquina y numeroso público.