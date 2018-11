El verano lebaniego de Maribel Sanz 01:23 La modelo y empresaria de moda se plantea trasladarse a vivir a Cantabria en un futuro próximo SERGIO SAINZ Lunes, 5 noviembre 2018, 17:58

Maribel Sanz ha estado de vacaciones en Liébana, donde ha disfrutado de lo mejor de la zona sin parar. Ha practicado senderismo, ha hecho la vía ferrata de Los Llanos, ha dormido bajo las estrellas en los Puertos de Áliva… Y todo con una sonrisa, su pareja y sus tres perros (Zipi, India, Yaco). Así lo ha reflejado en su Instagram donde ha ido subiendo fotos de sus proezas por la zona mostrándose feliz de desconectar de la rutina.

Los vecinos de Espinama, el pueblo en el que ha alquilado una casa para pasar varias semanas, la han acogido como una más y no era raro verla charlar tan a gusto con los lugareños o tomarse un tinto de verano después de un día pateando los Picos.

Desde que no vive de la televisión, la modelo ha abierto su propia tienda de ropa en Móstoles (Madrid) y no descarta hacer lo propio en Cantabria, después de quedar «enamorada» de nuestra tierra. Así lo adelanta en el mensaje que ha dejado para los lectores de Cantabria DModa. «He disfrutado lo que no está escrito», comenta la que fuera mujer del cantante Sergio Dalma.

En su particular balance destaca «la gente, la gastronomía, el paisaje, la luz». Agradece especialmente el cariño recibido y siempre recordará «la cantidad de personas que me he encontrado en el camino que te ayudan, son súper amables y te ofrecen sus casas sin más.

De las pasarelas a las pantallas

La guapa rubísima empezó a los 16 años su carrera como modelo, cuando en un desfile, en Telecinco, Valerio Lazarov la descubrió. El productor no se lo pensó dos veces: a Maribel había que «ficharla». Consiguió los títulos de 'Miss Barcelona' y 'Miss Atlántida' y, al poco tiempo, lució palmito junto a Norma Duval en 'Bellezas en la nieve'. Y de ahí a 'Noche, noche', con Emilio Aragón.

También desfiló por pasarelas de medio mundo, ejerciendo como maniquí para firmas como Dior, Versace y Chanel. Así se codeó con las que luego se han consagrado como las grandes modelos de una época y de la historia, divas como Cindy Crawford, Claudia Schiffer o Linda Evangelista. 'Mira quién salta' o la 'Sálvame Snow Week' han sido algunas de sus últimas incursiones televisivas.