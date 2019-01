Ya vienen los Reyes Magos a Cantabria PLANES EN FAMILIA Pequeños y mayores acudirán a las cabalgatas de la región para poder ver en primera persona a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente SAMIRA HIDALGO Castro Urdiales Viernes, 4 enero 2019, 19:12

Los pequeños se preparan para recibir en sus hogares a los Reyes Magos y las horas previas están llenas de nervios y de prisas, también para los mayores. Hay que ultimar las galletas y la leche en la puerta para que los Melchor, Gaspar y Baltasar lleguen con fuerza a dejar los juguetes a la casa siguiente y hay que dejar un caldero con agua y panojas para los camellos y, además, no hay que olvidar dejar las zapatillas de todos los miembros de la familia bajo el árbol, para que las llenen a tope de dulces y chocolates.

Soy de esas personas que no deja de ilusionarse, año tras año, con los Reyes Magos, puede deberse a que cuando era niña, en mi familia siempre se vivió su llegada con muchísima ilusión, algo que trasmito ahora a mis hijos y que espero que ellos mantengan en un futuro. Soy muy fan de los Reyes Magos. Y es que me vuelvo pequeñita el 5 de enero por la noche, cuando les grito que no se les olviden los regalos que les hemos encargado. Para mí, sin duda, es la noche más mágica del año y vivirla con los peques es lo más. Mirar esas caritas de ilusión, de nervios y de incertidumbre por ver si Sus Majestades han podido traer lo que encargaron no tiene precio.

¿A qué Cabalgata iréis? Podéis ver cómo llegan Sus Majestades a las ciudades y a los pueblos, a la costa o al interior y a caballo o sobre carrozas decoradas. Ente otras opciones, podréis disfrutar el mágico evento en:

-Santander (18.30 horas, Gamazo), donde contará con más de una docena de carrozas y un montón de personajes, pasacalles y bailes.

Parte de la recreación del Auto Sacramental en Santillana del Mar, en una fotografía de archivo. / ANDRÉS FERNÁNDEZ

-Santillana del Mar (17.30 horas, casco histórico), declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y que este año cumple 60 años. Es la única de España que representa en una misma jornada el Auto Sacramental y la Cabalgata de Reyes.

-Torrelavega (19.30 horas, Avda. de la Constitución), evento en el que los Reyes irán acompañados de mucho espectáculo, gracias a diferentes agrupaciones artísticas y a peñas.

-Castro Urdiales (18.00 horas, Paseo Ocharan Mazas), donde Sus Majestades harán un recorrido al pie del mar y llegarán al Polideportivo Pachi Torre para saludar en persona a todos los niños.

-Cabezón de la Sal (18.45 horas, El Concejero), en la que Los Reyes pasean por la Avenida saludando a los niños y se las hace entrega de las llaves en el Ayuntamiento. Además, cuenta con la presencia de un Belén Viviente.

Imagen de archivo de Melchor, Gaspar y Baltasar a su llegada por el aire a Camargo. / DM

-Camargo (16.30 horas, Aeropuerto Severiano Ballesteros), en la que Melchor, Gaspar y Baltasar llegan al Aeropuerto Seve Ballesteros, para entregarles la llave que abre todas las casas del municipio.

-En Piélagos habrá un intenso recorrido real, primero en Boo, donde Sus Majestades los Reyes de Oriente llegarán en tren a las 17.30 horas, recorrerán el pueblo y finalizarán en las escuelas con un rico chocolate y rosco. Después, a las 19.00 horas, pasarán por Mortera, acompañados del universo 'Star Wars' de la compañía 'La Orden de Revan Cantabria'. Por último Melchor, Gaspar y Baltasar se trasladarán a Liencres, a las 20.00 horas. Finalizarán su trayecto en el pabellón, a las 20.30 horas, donde prometen grandes sorpresas y un chocolate calentito.

¡No dudéis en recomendar vuestras cabalgatas preferidas dejando vuestro comentario!

Después, a la mañana siguiente seguro que toca madrugar y ver lo que han dejado los Reyes, todo dependiendo de cómo nos hayamos portado el año pasado. Toca compartir, no podrá faltar el chocolate con rosco de Reyes y descubrir a quién le toca pagar este dulce navideño. ¡Disfrutadlo mucho, porque esto sólo pasa una vez al año!

Os deseo unos Felices Reyes y a portarse bien, que Melchor, Gaspar y Baltasar… ¡Lo ven todo!

Síguenos en: