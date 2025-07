El detenido por el atropello en Ormas, acusado de tentativa de homicidio

El vecino de Ormas, Hermandad de Campoo de Suso, y presunto autor del atropello a una mujer de Proaño con su tractor, será acusado ... de tentativa de homicidio. El joven ganadero, de unos treinta años, supuestamente habría disparado además con su escopeta –aún no se ha confirmado si al aire o contra otra persona– en medio de un enfrentamiento con la citada vecina y su marido, también ganaderos. El suceso quebró la tranquilidad y el sosiego que caracteriza a la pequeña población de Ormas, de unos cuarenta habitantes, incrustada a casi mil metros de altitud en la falda del pico Liguardi. Un lugar donde nunca pasa nada y que el viernes se vio envuelto en un «despliegue policial insólito» en la zona, según han confirmado vecinos y turistas.

A pesar del altercado de la noche anterior, Ormas se despertó este sábado la placidez habitual, como si varios guardias civiles no hubiesen acordonado la mitad del pueblo y avisado a los vecinos para que no saliesen de sus viviendas, pero con el eco de lo sucedido todavía latiendo entre las casas. Todo, de puertas hacia dentro –en la calle apenas había un par de turistas y algún mastín tomando el sol–.

La paz se rompió alrededor de las cinco de la tarde del viernes, cuando, al parecer, el detenido de Ormas habría mantenido una disputa con otro vecino de Proaño, el pueblo de al lado, por un tema relacionado con la titularidad de unas fincas. El enfrentamiento terminó con el acusado atropellando con su tractor, presuntamente, a la mujer del otro implicado, que tuvo que ser trasladada a un centro médico. A continuación, pudieron producirse dos disparos, aunque no está confirmado quién los efectuaría ni si se tiraron al aire o no. Después, el hombre que supuestamente arrolló a la mujer con su tractor, huyó monte a través y no fue detenido hasta las once de la noche, cuando los cuerpos de seguridad lograron dar con él.

Para entonces, la Guardia Civil había montado un gran despliegue policial en torno a la localidad y la alerta se había extendido por los pueblos de alrededor. En el centro, digamos, de Ormas hay un parque infantil y una posada. Alrededor se erigen varias casas hasta llegar a la iglesia, situada en una curva que desemboca en la parte alta del pueblo. Fue ahí, junto al edificio religioso, donde los agentes de la Benemérita dispusieron el operativo. «Empezaron a llegar guardias civiles, una ambulancia y los bomberos, había un dron sobrevolando la zona, llamaron a nuestras puertas y nos dijeron que mejor no saliéramos de casa, que este chico –el presunto autor– había atropellado a una vecina y se había dado a la fuga en algún punto entre los dos pueblos», relataba un joven residente. «Sentimos un poco de inseguridad en el momento, pero ya se sabe que estas dos familias están enfrentadas». El detonante «debió ser algún lío por las tierras –en Ormas no hay concentración parcelaria–».

Más escueto se mostró Raúl García, primo del detenido. «Llegué de trabajar sobre las siete y media y vi que había muchos guardias civiles». «No sé lo que ocurrió, pero mi primo no tiene armas ni nada», aseguró. La presencia de los cuerpos de seguridad sorprendió a los oriundos y también a los turistas que se quedaban en la posada. Entre ellos, el italiano Gualtiero Magnífico y su mujer, que llegaron a Ormas alrededor de las seis de la tarde, cuando los agentes, «escopeta en mano», ya ocupaban las calles del pequeño pueblo. «No pensábamos que algo así podía ocurrir aquí», decían los italianos. Igual de estupefacta estaba otra pareja de huéspedes de Bilbao que el viernes decidió ir a pasar el día a San Vicente de la Barquera y después parar a cenar en Reinosa. «Nos lo contó un chico mientras estábamos cenando». El suceso se había extendido hasta la capital campurriana, a ocho kilómetros de la localidad de Campoo de Suso. Con todo, la mayoría de los vecinos decía lo mismo: «Que entre ganaderos siempre ha habido disputas de este tipo por el tema de las tierras, solo que antes no nos enterábamos porque no salía en los medios de comunicación».