Visitamos un impresionante ático dúplex en Pérez Galdós

No todos los días se puede visitar una casa con vistas tan increíbles. Hoy, en Cantabria DModa, nos desplazamos hasta la santanderina Avenida de Pérez Galdós, ubicada en la zona alta de la capital cántabra. Allí hemos quedado con Mónica Gómez, de Inmobiliaria San Fernando, que nos va a mostrar un ático tipo dúplex. Me habían hablado de esta vivienda, pero al visitarla he descubierto sus posibilidades y, sin duda, el atractivo de la postal que tiene en 360 grados. Así, se puede contemplar desde El Sardinero a la bahía santanderina.

Una de las zonas del amplio salón de la casa. / DM

Se trata de un inmueble de 428 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. Cuenta con cinco habitaciones amplias, cada una con un baño propio. El dormitorio principal suma, a su vez, un par de vestidores, perfectos para una pareja o alguien muy amante de la moda que necesite mucho espacio. Aunque la joya de la casa es la terraza, con 55 metros cuadrados en total. Es el punto fuerte, que hace de este un hogar especial. Resulta curioso que por cómo se ha jugado con los espacios uno tiene la sensación de estar en un barco.

La terraza con su zona de relax. / DM

A destacar que el gran salón, con más de 50 metros cuadrados, integra varias zonas, desde la más amplia para estar en familia o reunidos, otra de relax/lectura y la propia de comedor. La cocina es funcional y cuenta con un espacio extra, tipo barra, para desayunar con vistas. Resulta muy destacable que en toda la vivienda entra la luz natural, generando una calidad y matices únicos.

La cocina funcional de la casa. / DM

En la primera planta, además del acceso a terraza, nos encontramos con salón, cocina y varias habitaciones. Mientras que en la segunda dispone de otro salón y dos de las habitaciones. Como extra, la vivienda tiene garaje privado con tres plazas de aparcamiento. Un dato curioso es que el edificio en el que se ubica fue premiado en 1977 por su planteamiento arquitectónico, obra de Carrión.

Visita de Ruth Llano al inmueble. / DM

