Yurena: «No he cambiado como persona ni artista, mantengo mi esencia, pero trabajo por ser mejor» Yurena, este sábado, en Santander. / ALBERTO RIVAS PLANES DMODA La artista actuará este sábado en las fiestas del Orgullo LGTBIQ+ del Río de la Pila repasando sus grandes éxitos SERGIO SAINZ Viernes, 28 junio 2019, 19:26

Ni mil caras, puedo que sí mil nombres -de Tamara a Ámbar-, pero está claro que Yurena se muestra tal cual. Es una artista comprometida con su publico, sus queridos 'yurefans' y se toma muy en serio su trabajo en la música. Al margen de la televisión, pronto se cumplirán treinta años años su presencia continua con 'singles' y canciones que se alzan en el número uno de las plataformas digitales. Del 'No cambié' a 'En Carnaval' han pasado muchos momentos, 'realitys' y éxitos, siempre con la personalidad de la artista vasca por bandera. Como la que lucirá comprometida este sábado en las fiestas del orgullo LGTBIQ+ del Río de la Pila, donde promete darlo todo, a partir de las 23.30 horas. Será su primera vez actuando en Santander y promete sorpresas.

-Somos vecinos, ¿conoces mucho Cantabria? ¿Recuerdas alguna actuación en nuestra tierra?

-He actuado muchísimo por toda España, también por el Norte, aunque reconozco que no es una de las partes del país donde más trabajo tenga. Aunque en Cantabria no recuerdo haber actuado y, concretamente, en Santander puedo asegurar que no. Estuve de visita hace tres años con unos amigos, pasamos la tarde, me enseñaron la ciudad, que no la conocía y me llevé muy buena impresión.

-¿Qué es lo que más te gusta de Cantabria?

-Lo que conozco, la verdad es que es una tierra muy linda, con un clima estupendo, el mar me apasiona… Es lo que más echo de menos en Madrid. Se come de lujo y la gente es encantadora. ¡Me gusta todo para ser sincera!

-Notarás ahora el calor en Madrid y que el tiempo del Norte se agradece...

-Sí, el clima en Madrid es bastante extremo. En invierno hace muchísimo frío y ahora en verano estamos sufriendo esta ola de calor que casi nadie la llevamos bien. Este clima tiene una ventaja, es seco. Porque 35 grados los llevas medianamente bien, pero los mismos en una zona costera, no puedo con ellos. Estás todo el día sudando, te puedes duchar veinte veces y estás empapada de nuevo, por la humedad. Así que prefiero el clima seco.

-Eres una artista que ha sabido mantenerse y siempre innovando en tu sonido... ¿Cómo lo consigues?

-Remontándome a mis orígenes, comencé a cantar en el año 90, llevo casi tres décadas en la música, viviendo de ella de forma profesional. En el año 2006 cuando abrí un pub en Madrid decidí apartarme por diferentes circunstancias del mundo musical y los medios. Estuve apartada de todo hasta 2012 y regresé, de nuevo, a mi profesión que amo con locura y siempre lo ha sido desde que comencé en ello. En ese retorno ya me autoproduje al cien por cien, diciendo cómo quería que fuese mi carrera. Tanto producciones musicales, imagen, videoclips, sesiones de fotos, coreografías, todo lo que rodea mi carrera ya depende de mí. Me gusta rodearme en todos los planos de los mejores. Es muy dura la autoproducción en todos los sentidos, las inversiones son muy altas e, insisto, corren de mi cuenta como única inversora. También es complicado porque es como quien invierte en un negocio, trae muchos quebraderos de cabeza, pero es muy gratificante porque el resultado es el que tú decides. Lo mismo que optas por las personas con las que trabajar y cómo lo quieres. Eso es lo que más valor tiene. En cada trabajo hago algo muy diferente, cuidándolo todo al máximo, al milímetro, para sorprender al público. Que nadie se aburra ni yo aburrirme.

-En qué has cambiado desde que te conocimos con el estribillo que decía que seguías siendo la misma...

-Sí, a nivel profesional y personal, creo que se nota que he evolucionado mucho, pero no he cambiado. Aunque mantengo mi esencia. Ahora al autoproducirme el resultado final es el que decido y ahí radica mi evolución como artista.

La artista cuida toda su producción. / ALBERTO RIVAS

-¿Qué crees que valora más el público de ti?

-A mis 'yurefans' les encanta la música que hago, prácticamente todos mis trabajos musicales nada más salir a la venta en todas las plataformas digitales se convierten en número en descargas. Les llega, motiva, ilusiona y consumen lo que hago. Luego hay otra cosa que el público siempre ha valorado en mí, la autenticidad y la cercanía con todo el mundo. Porque me gusta, me nace ser así. También que tengo una personalidad muy determinada, fuerte, que se transmite no sólo en mi forma de hablar en una entrevista, sino en el escenario, al cantar, en todo… La suma de todo ha hecho que desde principio atraiga a tantísimo público. En redes sociales se comprueba en mensajes y comentarios que, tarde o menos, voy contestando a todos. Eso la gente lo valora más de lo que nadie imagina, pero no concibo hacerlo de otra forma. Soy una artista que vive del público, qué menos que cuando se dirigen a mí sea recíproco y darles las gracias. Es lo mínimo que hay que hacer.

-Tu madre ha sido un apoyo fundamental en tu trayectoria, ¿cómo agradeces que se volcara contigo?

-Mi mamá siempre ha sido mi gran apoyo, en todos los sentidos. Soy hija única, ella ha tratado que no se me hiciera daño, como cualquier madre. Al no tener más hijos ella pudo decidir cuando me trasladé a vivir a Madrid en el año 98 venirse conmigo. Me ha apoyado al máximo, se ha dejado la vida, ha sufrido lo que no le tocaba, porque encima ha sido verbalmente maltratada constantemente en muchos medios sin merecerlo. No olvidemos que ella es madre, todo que ha hecho por mí, no sólo desde que canto sino desde que nací, nunca tendré palabras suficientes para decirle cuánto se lo agradezco, la quiero y lo que valoro todo lo que ha hecho por mí. Lamentablemente al sufrir alzhéimer no puede hacer más, tiene que estar bien cuidada y recibir todo el cariño que merece.

-Llegas a Santander para actuar en el orgullo, ¿qué puede esperar el público? ¿Cómo vas a sorprenderles?

-Al ser la primera vez, estoy deseando, invito a todo el mundo a que vaya. Va a ser una noche increíble, maravillosa. Intentaré dar lo mejor de mí como artista en el escenario y como persona. Cantaré los mejores temas de mi repertorio, deseando que la gente se vuelva loca, cante, baile, coreen… que pasemos una noche absolutamente espectacular.

-El colectivo gay siempre te ha apoyado, ¿qué supone para ti ese cariño?

-Supone un grandísimo apoyo, una gran parte de mi público es colectivo LGTBI. Estoy tremendamente agradecida, su cariño y apoyo significan mucho, más de lo que nadie imagina. Me siento muy orgullosa de contar con ellos, son un público muy fiel, cuando apoya a una artista lo hacen a muerte. Puedo decir con letras mayúsculas es gracias por tanto cariño y ese apoyo en redes, actuaciones, en la calle. Amo a mi público.

«No tenemos motivos para coartar la libertad de las personas. Cada uno puede enamorarse de quien quiera».

-A día de hoy la homofobia sigue ocupando titulares, ¿qué mensaje podemos dar para acabar con esta lacra?

-Desgraciadamente, hoy día, en pleno siglo XXI, es vergonzoso, triste y lamentable que siga siendo noticia la homofobia, agresiones, insultos, bullying… muchas cosas feas alrededor de este tema. Me parece una vergüenza. Creo que todos debemos tener en cuenta que, ante todo, los gustos sexuales, ideología política, religión, raza, somos personas y sentimos y padecemos. No tenemos motivos para coartar la libertad de las personas. Cada uno puede enamorarse de quien quiera, ¿a quién hace daño? Se toleran otras cosas injustamente. Tanto que presumimos de mente abierta creo que todavía no lo es. Hay que concienciarse, vivir y dejar vivir. Que cada uno se enamore o se acueste con quien le apetezca, es su problema, no de quien tenga enfrente.

-¿Quién dirías que es Yurena a alguien que no te conozca?

Yurena es tan conocida, pero sinceramente, a la vez una gran desconocida. Soy una mujer luchadora, perseverante, sincera, orgullosa, quizá sea un defecto que soy consciente de tener, fiel, apasionada y pasional, visceral, extrovertida y educada, por encima de todo. Así me defino como persona. A la vez, soy gran amante de los animales, buena conversadora, así es la verdadera Yurena.

-¿Cuál es tu mayor sueño personal y profesional?

A nivel profesional tengo varios, quisiera ser viviendo de mi profesión hasta ser anciana. Contar siempre con el apoyo de mi gran público, a los que adoro. Me gustaría ser presentadora de televisión, me encantaría tener mi propio programa y quisiera cruzar el charco y hacer gira en Latinoamérica y Estados Unidos. Ya estuve dos veces en China con mucho éxito. Los sueños son gratis, pero seguiré trabajando para lograrlo algún día. A nivel personal, en este momento no tengo pareja, uno de mis anhelos es encontrar mi media naranja, a esa persona con la que compartir el resto de mi vida, lo bueno y lo malo, el gran amante, compañero de vida, un caballero, un hombre de arriba-abajo, que me ame por encima de todo, sea fiel… Lo que tenga que llegar, llegará.

Yurena, toda una diva de la música dance. / ALBERTO RIVAS

-Eres toda una experta en 'realitys', sin perder nunca los nervios. ¿Cómo se consigue eso?

-He participado en tres, en 'Hotel Glam', donde participé durante dos meses; 'Supervivientes', que es el 'reality' que más amo, el más duro y extremo, pero también el que más me ha dado, en el que estuve nueve semanas; y 'GH Dúo', en el que tan sólo estuve dos. Me considero una persona educada y respetuosa siempre, evidentemente, aunque pueda no parecerlo soy una mujer de muchísimo carácter y personalidad, si alguien de verdad me hace daño y me busca, me va a encontrar. No faltaría nunca porque no soy así, pero no se tienen que perder los nervios ni en un 'reality' ni en la vida cotidiana.

-Ahora estamos viviendo un 'Supervivientes' muy duro, ¿cómo recuerdas el tuyo?

-Todas las ediciones son igual de duras. Es un concurso extremo, más de lo que se puede percibir desde el televisor. Era fiel seguidora del 'reality' y cuando tuve la suerte de participar puede comprobar, minuto a minuto, que lo que espectador ve desde su casa es como un cinco por ciento de la dureza real del concurso. Las condiciones se mantienen cada año, el lugar, los Cayos Cochinos, es el mismo. No hay un 'Supervivientes' más duro que el anterior.

-Tienes casi 30k en Instagram, más seguidores en otras redes, ¿cómo cuidas tu presencia en ellas? ¿Cuánto tiempo dedicas?

-Todos los días intento entrar en mis redes sociales no sólo para publicar, me gusta tener una cercanía absoluta con mis seguidores, los 'yurefans', por muy apretada que tenga la agenda, intento sacar minutos para contestar a todo el mundo. Incluso por tiempo hay días que me es imposible. Vivo de la gente y me nace hacerlo así, forma parte de mi personalidad y disfruto mucho a ello.

«Soy una afortunada de contar con mis 'yurefans'. Se entregan al mil por mil conmigo. Soy apoyo es total».

-Cómo definirías a los 'yurefans'...

-Es el público más maravilloso que una artista puede desear tener. Soy una afortunada de contar con ellos. Se entregan al mil por mil conmigo, en mis actuaciones y en redes. Soy apoyo es total. Están para lo bueno y lo malo. Si alguna vez he publicado algo en una red social que les haya preocupado, intuyendo que no me he sentido bien por algo, ahí han estado con su cariño. Son absolutamente adorables, se lo debo todo.

-¿Cuál dirías que es la canción de tu vida?

-A mí me encanta la música desde que tengo uso de razón, es imposible decantarme por una canción, hay muchísimas que considero parte importante de mi vida y que han formado una banda sonora de mi día a día. Además, de tantos estilos…

-Alguna vez te imaginas siendo anónima...

-Anónima ya fui toda mi vida hasta que llegó a mi vida la fama. Ser popular tiene sus pros y sus contras, para mí más pros. Eso sí, ser anónimo te garantiza una vida más tranquila, privada e íntima, en todos los sentidos.

-Cuidas mucho tu imagen y estilismo, ¿cómo lo definirías?

Siempre he sido una mujer muy coqueta. Desde adolescente me encantaba arreglarme, cuidarme, lo he seguido haciendo y así seguiré toda mi vida. No sólo de cara a una cámara o escenario. En mi día a día, para bajar a comprar el pan me arreglo, me encanta. No me gusta llevar zapato que no sea taconazo.

-Tus próximos proyectos...

-Algunos no se pueden contar por esa superstición que ronda a muchos artistas, porque lo que no se ha hecho realidad no se puede compartir, porque se puede gafar. No sé si es cierto o no, pero lo llevo a cabo. Actualmente estoy a punto de sacar nuevo single con el título 'I'm ready', con un estilismo rompedor. Porque en cada trabajo quiero ofrecer algo diferente, cuidándolo todo e invirtiendo lo que haga falta. Con mucho amor, porque es mi profesión y mi vida. Deseo que llegue ya al público, lo anunciaré en redes y estará a principios de julio. Tengo ganas de que lo escuchen y conocer sus opiniones.

Orgullo Río de la Pila

VIERNES 28 DE JUNIO

-19:30 Pregón y lectura del manifiesto.

-20:00 Pupi Poisson.

-21:00 Mia Moi y Kini Kinientos.

-22:30 Malena Gracia.

-00:00 Mia Moi y Kini Kinientos con aparición estelar de Malena Gracia en Bar Covers y La Gramola.

SÁBADO 29 DE JUNIO

-21:00 Música en la calle.

-22:30 Pupi Poisson.

-23:30 Yurena.

-00:00 Mia Moi con aparición estelar de Yurena en Bar Covers y La Gramola.

Síguenos en: