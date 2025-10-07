El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Raphael se recupera de una bronquitis

Manuel Martos confirma la buena evolución de su padre después de suspender varios conciertos

Joaquina Dueñas

Martes, 7 de octubre 2025, 12:32

Comenta

El pasado 2 de octubre, Raphael hacía saltar todas las alarmas al aplazar su concierto de Murcia, previsto para el día 4, «por prescripción médica». En el comunicado, en el que también informaba que los murcianos podrán disfrutar de su arte el 23 de mayo del próximo año, especificaba que se trata de una bronquitis de la que, según su hijo Manuel Martos se está recuperando sin problema.

«Está muy bien, recuperándose. Yo creo que como media España, estamos medio malos, catarros, gripes. Y al final eso también te afecta la garganta y si no estás al 100%. Es una bronquitis y al final eso es descanso, reposo y nada, poco a poco se recuperará», ha comentado ante los micrófonos de Europa Press. «Lo importante es que está perfecto», ha zanjado sobre la evolución de su padre.

De momento, se desconoce si Raphael podrá hacer frente a sus compromisos más inmediatos que pasan por San Sebastián, Almería y Palma de Mallorca entre el 11 y el 25 de octubre. Lo que sí que ha dejado claro su hijo es que no podrá reincorporarse hasta que no esté plenamente reestablecido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  2. 2 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  3. 3

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  4. 4

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  5. 5

    De la emoción a la alegría
  6. 6 Trope-Cultural, SD Logroñés-Racing y Sámano-Deportivo, en la primera ronda de Copa
  7. 7

    La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes
  8. 8

    Cinco rutas por Cantabria para un fin de semana de otoño
  9. 9

    Los cántabros empiezan a vacunarse frente a la gripe en los centros de salud
  10. 10

    Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Raphael se recupera de una bronquitis

Raphael se recupera de una bronquitis