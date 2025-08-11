«Representar a Cantabria es un orgullo en todos los sentidos»

Pedro Álvarez Potes Lunes, 11 de agosto 2025, 18:02

Con mucha ilusión y con ganas de representar a Cantabria y aspirar a lo máximo, se ha desplazado el modelo cántabro Edu Ribote para participar en el concurso de Mister Global España, que se celebrará en Sevilla entre los días 12 y 15 de agosto. Hemos conversado con él antes de viajar a la ciudad andaluza.

-¿Cuáles son sus aspiraciones de cara al concurso de Mister Global España que se celebrará estos días en Sevilla?

-Mis aspiraciones serían ganar y dejar a la comunidad en un buen lugar, y romper así con la costumbre de que siempre ganan otras comunidades.

-¿Qué supone para usted representar a Cantabria, como persona y como modelo?

-Es un orgullo en todos los sentidos, ya que Cantabria es un lugar maravilloso. Su gente, su entorno, gastronomía y sus costumbres le hacen un lugar ideal en todos sus aspectos. El poder llevar el nombre de Cantabria a un certamen nacional y darle visibilidad es un honor para mí.

-¿Cómo influye en su vida cotidiana el dedicarse al modelaje?

-Me ayuda en mí día a día, debido a que me hace estar a la última a mi edad. La dedicación y el trabajo que hago tanto a nivel físico como psicológico siempre me ha resultado muy beneficioso. El modelaje me ha hecho ser más exigente conmigo mismo y tener claro hacia dónde quiero dirigirme.

-¿Qué aspectos se deben de cuidar de una forma especial a la hora de formar parte de un desfile?

-Ya no es solo el físico, que por supuesto es importante, pero está más claro que es algo que se da por hecho. De manera especial ha de ser la actitud a la hora de defender la marca o lo que lleves puesto, ya que en ese momento eres un escaparate y tienes que crear una necesidad a las personas que te están viendo para que quieran adquirirlo. También es importante la realidad y ser uno mismo para que sea lo más creíble posible.

-¿Qué es lo que más valora en la profesión de modelo?

- Lo que más valoro son dos cosas. Una es el compañerismo y la otra es la satisfacción de que estoy consiguiendo lo que se espera de mí.

-¿Qué valores considera que son fundamentales en la vida?

-El respeto y la empatía, ya que cada día se oyen casos de abusos, discriminación y egoísmo hacia los demás.

-¿Cómo definiría el éxito en esta profesión?

-Para mí el éxito en el modelaje o en la publicidad es llegar hasta los objetivos marcados o hasta donde quieras llegar. Habrá casos en que hacer una sesión o desfile para una gran marca sea todo un éxito, el salir en la prensa nacional, o simplemente el hecho de ganar un premio o certamen.

-¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió dedicarse al modelaje?

-El gusto por la fotografía, la pasarela y la moda. Desde hace años he estado relacionado con estos ambientes y me apasionan.

-¿Se puede compaginar ser modelo con otra profesión, o exige una dedicación importante?

-Es difícil de compaginar con otra profesión, ya que en este mundo tienes que viajar y estar horas haciendo fotos, pruebas y ensayos. Muchas veces, el tratar de simultanearlo con un trabajo estable es muy complicado, porque no puedes faltar cuando quieres y ceñirse a un horario laboral de lunes a viernes es difícil, y peor si trabajas los fines de semana.

-¿En qué proyectos de futuro está inmerso?

-Ahora estoy con colaboraciones y sesiones fotográficas con tiendas y centros de estética locales de Torrelavega sobre todo. Ayudo con mi imagen a tiendas de ropa masculina a darlas más visibilidad, como Circus Torrelavega, Open y Azalea Moda, a través de sesiones publicitándolas en mis redes sociales, pero también colaboró con CG Brows & Beauty y desde hace poco, el centro de estética Bambú y Canela de Santander han contado conmigo. Espero que después de esto me salgan desfiles o colaboraciones con más sitios.

-¿Qué consejos daría a alguien que quiere dar el paso a esta profesión?

-Mi consejo sería que nunca es tarde para dedicarse a este mundo, ya que da igual la edad o la medida. Por suerte este mundo se ha hecho más inclusivo, y hay cabida para todo tipo de perfiles.

-En Potes ganó el pasado año el concurso de Royal Silver Senior junto con Ana Milena Cabrera, y este año ha sido el coordinador de Miss Universo Cantabria, que también se celebró en la villa lebaniega ¿Qué han supuesto para usted como experiencia estos concursos?

-El participar y ganar otro certamen o formar parte de Miss Universo Cantabria me ha supuesto enriquecerme como persona, y darme la posibilidad de conocer a gente fantástica que se ha hecho imprescindible en mi vida. Gracias a esto he podido organizar eventos y contactar con personas que nunca pensaría haber conocido. El estar en la delegación de Miss Universo ha hecho que me sienta orgulloso de muchos aspectos tanto personales como sociales por el buen resultado obtenido.

-¿A la hora de participar en un concurso, qué otros factores se deben tener en cuenta, además del físico?

-Como decía antes, es muy importante la actitud en el certamen desde el primer momento, ya que si piensas en positivo se refleja en todo. La oratoria y la expresión oral son fundamentales. Y es muy importante saber hablar en público y dirigirse al resto, al igual que la formación personal y profesional. Atrás quedaron los certámenes que solo reflejaban una cara o un cuerpo bonito. Cómo no, también hay que saber moverse en la pasarela.