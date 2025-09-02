El tour de Chenoa y su perrita Cloe por Cantabria
La cantante y presentadora ha visitado este verano Santander, Santillana del Mar, Comillas y Liérganes
Santander
Martes, 2 de septiembre 2025, 14:58
La cantante y presentadora de televisión Chenoa ha pasado por Cantabria durante los últimos días de agosto. Lo ha hecho en viaje de placer en ... compañía de su perrita Cloe, con quien ha recorrido lugares tan emblemáticos y turísticos de la región como Santander, Santillana del Mar, Comillas y Liérganes. «Unos días maravillosos disfrutando de tierras cántabras con mi compañera de aventuras, Cloe. Naturaleza, calma y energía bonita que siempre me recarga. Gracias Cantabria, volveremos seguro», aseguraba Chenoa en sus redes sociales.
Chenoa adoptó a Cloe hace casi nueves meses después de superar el duelo por la muerte de Shirly. «Tuve una perrita diecisiete años y cuando murió lo pasé muy mal«, explicaba recordando que estaba ciega y sorda de lo mayor que era. »Ya han pasado cuatro años de aquello y pensé que ya estaba preparada para tener otro», contó en sus redes antes de encontrar a Cloe. Su nueva mascota es una pomsky que tiene un ojo de cada color, uno azul y otro marrón: «Es un híbrido que han intentado hacer de husky enano con Pomerania». Cuando se conocieron confiesa que no sabía mucho de ella: «La abandonaron y solo sé que había sido maltratada», comentó en una entrevista en la que, tras meses de convivencia feliz, confesaba que «parece que yo adopté a Cloe, pero no es así: Cloe me adoptó ella a mí». Las dos han recorrido varias localidades cántabras durante este mes de agosto.
La cantante ya estuvo en Santander el pasado mes de julio, en esa ocasión por trabajo, para ofrecer un concierto en la Plaza Porticada con motivo de la Semana Grande. Durante este verano ha presentado además el programa 'Dog House' en La 1, dedicado a fomentar la adopción de perros.
Cantabria, destino de celebridades
Pero no ha sido Chenoa la única cara conocida que ha disfrutado de Cantabria durante este verano. La actriz Maribel Verdú también estuvo pasando unos días, concretamente en la casa que tiene en Comillas el también actor Antonio Resines, con quien comparte una relación de amistad desde hace cuarenta años. Junto a las parejas de ambos, Ana Pérez-Lorente y Pedro Larrañaga, disfrutaron de «unos días inolvidables». «Os quiero», escribía la actriz en la publicación de Instagram en la que dejaba ver los mejores momentos de esta aventura.
Muchas caras conocidas se han dejado ver por Cantabria durante este verano. Personalidades como la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo o el presentador Ramón García, que regresa cada año a veranear aLaredo. Y por supuesto, muchos famosos cántabros han vuelto a casa durante estos meses de verano. Marta Hazas, Jimmy Barnatan o David Bustamante, entre otros, han aprovechado esta época de estío para descansar en casa.
