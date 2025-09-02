El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chenoa y Cloe en Liérganes. @chenoa
Cantabria DModa

El tour de Chenoa y su perrita Cloe por Cantabria

La cantante y presentadora ha visitado este verano Santander, Santillana del Mar, Comillas y Liérganes

Blanca Carbonell / L. M.

Blanca Carbonell / L. M.

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:58

La cantante y presentadora de televisión Chenoa ha pasado por Cantabria durante los últimos días de agosto. Lo ha hecho en viaje de placer en ... compañía de su perrita Cloe, con quien ha recorrido lugares tan emblemáticos y turísticos de la región como Santander, Santillana del Mar, Comillas y Liérganes. «Unos días maravillosos disfrutando de tierras cántabras con mi compañera de aventuras, Cloe. Naturaleza, calma y energía bonita que siempre me recarga. Gracias Cantabria, volveremos seguro», aseguraba Chenoa en sus redes sociales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así son Gustavo Puerta y Facu González, los fichajes del Racing
  2. 2

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  3. 3

    Carreras de motos en la azotea del parking de La Carmencita
  4. 4

    Sara Carbonero e Isabel Jiménez, de boda en San Vicente de la Barquera
  5. 5

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
  6. 6

    El santanderino Luis Gómez deja la Presidencia de XPO Logistics en Europa
  7. 7

    Transportes dará prioridad al tren entre Bilbao y Castro y estudiará si lo prolonga hasta Santander
  8. 8

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  9. 9

    La llegada del AVE a Reinosa da un nuevo paso, pero el Ministerio sigue sin concretar fechas
  10. 10 %uD83D%uDFE2 Esta es la plantilla del Racing para la temporada 2025-2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El tour de Chenoa y su perrita Cloe por Cantabria

El tour de Chenoa y su perrita Cloe por Cantabria