Una abuela recibe emocionada la muñeca Mariquita Pérez con la que soñaba desde hacía 71 años

La emoción del Día de Reyes no tiene edad, tal y como demuestra la abuela protagonista de esta historia, que se ha convertido en viral en redes sociales tras recibir un regalo inesperado. Según compartió su propio nieto en Twitter llevaba 71 años deseando tener una muñeca Mariquita Pérez, pero no ha sido hasta esta pasada Navidad que ha recibido la gran sorpresa.

«El sueño de mi abuela era tener una Mariquita Pérez, que es una muñeca que cuando ella era pequeña sólo podían permitirse las niñas ricas y ella se moría de envidia. 71 años después he podido hacer realidad ese sueño y esta ha sido su reacción, no sabéis lo feliz que me hace», tuiteó su nieto Ismael.

En el vídeo se puede ver a Ana, tal y como aparecía etiquetado el regalo, desenvolviendo el paquete con toda su ilusión y sin esperarse nada concreto, «esto pesa poco», repetía. Hasta quedarse sin palabras y evidenciar la sorpresa en su rostro al identificar la mítica caja de la muñeca. «Has tardado 71 años en venir, pero has venido», decía entonces. Miles de personas ha podido ver el archivo y comentar el mágico momento.

Después, la protagonista posaba orgullosa con su nueva 'amiga' en el regazo y una gran sonrisa. «Soy feliz si ella lo es », añadía su nieto para cerrar esta historia.

De elaboración artesanal, la Mariquita Pérez se fabricó en España durante más tres décadas, entre los años 1939 y 1976, convirtiéndose en un regalo muy codiciado. También triunfó en otros países, especialmente en Latinoamérica. Hace unos años la muñeca ha vuelto al mercado para cubrir la fiebre del coleccionismo, con nuevos modelos y recuperando otros antiguos, con un valor por encima de los 100 euros.

