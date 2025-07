La camiseta viral de la gasolinera Trinidad de Loredo

Leticia Mena Santander Jueves, 17 de julio 2025, 07:20 Comenta Compartir

Todo empezó como un guiño para los clientes habituales que paraban a repostar en la mítica gasolinera de la CA-141, a la altura de Loredo. Esta estación de servicio (ahora de Repsol) está ubicada en la recta que une Somo con Galizano y es más que conocida entre vecinos de Ribamontán al Mar y turistas. Su gerente, Anselmo Matanza Castillo, pensó que sería buena idea tener un detalle con todos los que se detenían allí. Así nació una camiseta blanca, con el nombre original del lugar en el pecho y una fotografía que él mismo tomó en 2015 estampada en la espalda.

Ese era el plan. Pero, por algún motivo que ni él mismo acierta a entender, empezaron a llegar surfistas que no querían repostar, sino hacerse con una de ellas.

En enero de 2016 comenzó a venderlas, y poco a poco se ha convertido en un fenómeno viral. Cada pocos días, alguien le llama para decirle: «Oye, estoy en Australia (o en un país remoto) y acabo de ver a un chico con la camiseta de Trinidad». Al principio a Anselmo se le hacía rarísimo, pero viendo la cantidad que ha vendido -muchas a extranjeros-, no es de extrañar que miles de ellas estén repartidas por medio mundo. Cada año hace una tirada de 1.000 unidades, que vende a 8 euros. Y todos los años, desde hace nueve, agota existencias y vuelve a encargar más.

Imagen de la camiseta por detrás y por delante. DModa

Como puede verse en la imagen, la prenda es sencilla, pero no por ello deja de levantar pasiones por su estética 'retro' o por el aire vintage de los colores y la tipografía empleada. En la parte superior izquierda del pecho puede leerse 'Gasolinera Trinidad Loredo', impreso en una letra 'sans serif' de color azul oscuro. En la espalda se ve la fotografía que tomó Anselmo en 2015 y que enmarcó en azul, amarillo y naranja, los tres colores de su estación de servicio. No tiene más y lo tiene todo. Sobre todo 'fans', que cuando llegan al municipio, además de disfrutar de sus playas y su gastronomía, no dudan en acercarse hasta allí para llevarse un buen recuerdo que, única y exclusivamente, puede adquirirse allí.

Muchos llegan en furgoneta, la compran, se quitan la que llevan puesta y se enfundan la nueva para hacerse fotos con la gasolinera de fondo. Aunque ahora ya no luce igual -desde principios de 2024 es de Repsol-, el ritual se repite. El diseño conecta con un imaginario muy reconocible. Recuerda a aquellas camisetas publicitarias que se pusieron de moda en los años noventa -de Cola Cao, marcas de tabaco o refrescos-, que muchos llevaban por puro orgullo de marca. Ahora esa estética ha vuelto con fuerza gracias al tirón de la cultura urbana, que ha rescatado todo lo 'noventero' como una forma de expresión y nostalgia.

Está primavera, la estación de servicio ha cumplido 50 años. ¿Volverá a llamarse Trinidad? «Quizá algún día».

