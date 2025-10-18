El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los amantes del chocolate no pueden resistirse a este postre.
La receta del día

Bizcocho de chocolate

Un clásico irresistible que nunca pasa de moda, un postre jugoso que combina tradición, sabor y mucho encanto

CEM *

CEM *

Santander

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:37

Comenta

Hoy presentamos una propuesta de Alma Cupcakes. La repostera más popular las redes sociales, nos invita a adentrarnos en el universo del chocolate con una receta que nunca pasa de moda: un bizcocho jugoso que combina tradición, sabor y mucho encanto. Los amantes del chocolate no pueden resistirse a este clásico de la repostería.

Ingredientes (para un molde redondo de 20 a 22 centímetros)

  • 150 gramos de harina.

  • 45 gramos de cacao puro.

  • ½ cucharadita de bicarbonato.

  • ½ cucharadita de levadura química.

  • 100 gramos de azúcar blanco.

  • 100 gramos de azúcar moreno.

  • 75 mililitros de aceite.

  • 125 mililitros de leche.

  • ½ cucharadita de zumo de limón.

  • 125 mililitros de café recién hecho o agua hirviendo.

  • 1 huevo campero.

  • 1 chorrito de vainilla.

Ingredientes para la crema

  • 215 gramos de chocolate negro 54%.

  • 200 mililitros de nata de montar.

  • 100 gramos de mantequilla.

Elaboración

  1. 1

    Poner la nata en un cazo y cuando comience a hervir verterla sobre el chocolate.

  2. 2

    Remover hasta que la mezcla sea homogénea.

  3. 3

    Incorporar la mantequilla y volver a remover.

  4. 4

    Filmar a piel y dejar reposar a temperatura ambiente.

  5. 5

    Precalentar el horno a 180 grados.

  6. 6

    Engrasar el molde.

  7. 7

    Mezclar la leche con el zumo de limón y dejar reposar.

  8. 8

    Colocar todos los ingredientes secos en un bol.

  9. 9

    En otro bol mezclar aceite, huevo, vainilla y leche.

  10. 10

    Incorporar el resultado a los ingredientes secos y mezclar con unas varillas.

  11. 11

    Una vez el resultado es homogéneo, incorporar el café caliente y volver a mezclar.

  12. 12

    Hornear a 35 minutos.

  13. 13

    Desmoldar cuando el molde esté casi frío al tanto y dejar enfriar del todo en un rejilla.

  14. 14

    Decorar

