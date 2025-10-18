Bizcocho de chocolate
Un clásico irresistible que nunca pasa de moda, un postre jugoso que combina tradición, sabor y mucho encanto
Santander
Sábado, 18 de octubre 2025, 07:37
Hoy presentamos una propuesta de Alma Cupcakes. La repostera más popular las redes sociales, nos invita a adentrarnos en el universo del chocolate con una receta que nunca pasa de moda: un bizcocho jugoso que combina tradición, sabor y mucho encanto. Los amantes del chocolate no pueden resistirse a este clásico de la repostería.
Ingredientes (para un molde redondo de 20 a 22 centímetros)
-
150 gramos de harina.
-
45 gramos de cacao puro.
-
½ cucharadita de bicarbonato.
-
½ cucharadita de levadura química.
-
100 gramos de azúcar blanco.
-
100 gramos de azúcar moreno.
-
75 mililitros de aceite.
-
125 mililitros de leche.
-
½ cucharadita de zumo de limón.
-
125 mililitros de café recién hecho o agua hirviendo.
-
1 huevo campero.
-
1 chorrito de vainilla.
Ingredientes para la crema
-
215 gramos de chocolate negro 54%.
-
200 mililitros de nata de montar.
-
100 gramos de mantequilla.
Elaboración
-
1
Poner la nata en un cazo y cuando comience a hervir verterla sobre el chocolate.
-
2
Remover hasta que la mezcla sea homogénea.
-
3
Incorporar la mantequilla y volver a remover.
-
4
Filmar a piel y dejar reposar a temperatura ambiente.
-
5
Precalentar el horno a 180 grados.
-
6
Engrasar el molde.
-
7
Mezclar la leche con el zumo de limón y dejar reposar.
-
8
Colocar todos los ingredientes secos en un bol.
-
9
En otro bol mezclar aceite, huevo, vainilla y leche.
-
10
Incorporar el resultado a los ingredientes secos y mezclar con unas varillas.
-
11
Una vez el resultado es homogéneo, incorporar el café caliente y volver a mezclar.
-
12
Hornear a 35 minutos.
-
13
Desmoldar cuando el molde esté casi frío al tanto y dejar enfriar del todo en un rejilla.
-
14
Decorar