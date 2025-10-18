Bizcocho de chocolate

Los amantes del chocolate no pueden resistirse a este postre.

CEM * Santander Sábado, 18 de octubre 2025, 07:37 Comenta Compartir

Hoy presentamos una propuesta de Alma Cupcakes. La repostera más popular las redes sociales, nos invita a adentrarnos en el universo del chocolate con una receta que nunca pasa de moda: un bizcocho jugoso que combina tradición, sabor y mucho encanto. Los amantes del chocolate no pueden resistirse a este clásico de la repostería.

Ingredientes (para un molde redondo de 20 a 22 centímetros) 150 gramos de harina.

45 gramos de cacao puro.

½ cucharadita de bicarbonato.

½ cucharadita de levadura química.

100 gramos de azúcar blanco.

100 gramos de azúcar moreno.

75 mililitros de aceite.

125 mililitros de leche.

½ cucharadita de zumo de limón.

125 mililitros de café recién hecho o agua hirviendo.

1 huevo campero.

1 chorrito de vainilla.

Ingredientes para la crema 215 gramos de chocolate negro 54%.

200 mililitros de nata de montar.

100 gramos de mantequilla.

Elaboración 1 Poner la nata en un cazo y cuando comience a hervir verterla sobre el chocolate. 2 Remover hasta que la mezcla sea homogénea. 3 Incorporar la mantequilla y volver a remover. 4 Filmar a piel y dejar reposar a temperatura ambiente. 5 Precalentar el horno a 180 grados. 6 Engrasar el molde. 7 Mezclar la leche con el zumo de limón y dejar reposar. 8 Colocar todos los ingredientes secos en un bol. 9 En otro bol mezclar aceite, huevo, vainilla y leche. 10 Incorporar el resultado a los ingredientes secos y mezclar con unas varillas. 11 Una vez el resultado es homogéneo, incorporar el café caliente y volver a mezclar. 12 Hornear a 35 minutos. 13 Desmoldar cuando el molde esté casi frío al tanto y dejar enfriar del todo en un rejilla. 14 Decorar