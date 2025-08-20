El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Restaurante Soul Simancas, un menú que convive con una carta actual

El local, que abrió en 2018, apuesta al mediodía por un menú del día de 13,90 euros

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:36

En la santanderina calle Vargas, junto a la alameda, da servicio a sus clientes desde 2018 este restaurante Soul Simancas donde conviven con naturalidad un ... menú del día, que centra la actividad en la franja horaria entre las 13 y las 16 horas, y una carta de picoteo en la que destacan sus raciones, ensaladas, sándwiches y hamburguesas gourmet. Además, los sábados tienen un menú mejorado y para grupos se puede concertar menús a partir de 29 euros.

