Restaurante Soul Simancas, un menú que convive con una carta actual

En la santanderina calle Vargas, junto a la alameda, da servicio a sus clientes desde 2018 este restaurante Soul Simancas donde conviven con naturalidad un ... menú del día, que centra la actividad en la franja horaria entre las 13 y las 16 horas, y una carta de picoteo en la que destacan sus raciones, ensaladas, sándwiches y hamburguesas gourmet. Además, los sábados tienen un menú mejorado y para grupos se puede concertar menús a partir de 29 euros.

El menú de cualquier día de martes a viernes puede constar de cuatro primeros –por ejemplo, una crema de verduras "de nuestra huerta", una ensalada mixta con lechuga de Anero, un puchero de alubia ojo de la virgen con chorizo y una ensaladilla rusa "Simancas" con anchoa del Cantábrico– y de varios segundos –cachopín de lomo adobado con patatas, pechuga de pollo a la plancha con ensalada y revuelto de gulas con huevos de Cantabria–. Para el postre el abanico de opciones el día de la visita constaba de flan de queso, flan de huevo, natillas, yogur y helado. El menú incluye la bebida y el postre se puede cambiar por el café. Quien se decante por elegir dos segundos, el menú tiene un suplemento de dos euros; y solo de un euro si el menú es "para llevar"-

De la carta de picoteo destacan las rabas de peludín, las croquetas de sabores variados, la cazuela de mejillón gallego, las patatas son diferentes salsas o gratinadas, el pulpo, la morcilla de Burgos, los premiados torreznos de Soria, la ensaladilla de la carta que en lugar de anchoa como la del menú lleva un huevo frito encima, los callos caseros con chorizo de Potes, las alitas de pollo o la cecina de León.