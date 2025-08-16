El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Roberto del Campo

Roberto del Campo DM / Héctor Díaz
Cantabria en la Mesa

Roberto del Campo: «Lusía Origen es el alma de nuestros viñedos más antiguos»

En la mesa con... ·

Es responsable en Bodega Cayo, que recientemente ha recogido el premio Optimum 2024 al mejor tinto de Cantabria

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:35

Desde Potes, en pleno corazón de Liébana, Bodega Cayo ha conseguido situar sus vinos en lo más alto del panorama cántabro. El pasado año, su ... Lusía Origen fue galardonado con el premio Optimum 2024, de la Asociación de Sumilleres de Cantabria, al mejor tinto de Cantabria, reconocimiento que otorgan los sumilleres de la región. Su responsable, Roberto del Campo, ha recibido este premio como un espaldarazo a un proyecto que combina tradición, viticultura heroica y una clara vocación familiar. Esta semana es el protagonista de las entrevistas de Cantabria en la Mesa con productores agroalimentarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

