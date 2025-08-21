Más de 54.600 alumnos se benefician del banco de libros en Cantabria

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria ha hecho balance del Programa de Recursos Educativos, que en el curso 2024/2025 ha ... beneficiado en total a 54.630 estudiantes de educación básica y Formación Profesional Básica matriculados en 248 centros educativos de toda la región. Con un presupuesto de 2,5 millones de euros, lo que supone más de 400.000 euros adicionales respecto al curso anterior (y el aumento del 20% en relación a los dos últimos ejercicios), la Consejería sitúa este programa como «una de las grandes prioridades» de su departamento, según ha destacado el consejero, Sergio Silva.

El objetivo principal del incremento presupuestario es avanzar hacia la progresiva gratuidad de los recursos educativos —como libros, materiales curriculares y recursos digitales—, garantizando la igualdad de oportunidades entre el alumnado de Primaria, Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica.

El programa, como cada año, distingue entre dos tipos de ayudas. Los recursos generales, destinados a todos los alumnos matriculados sin considerar otras circunstancias, y los recursos específicos, dirigidos a familias con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, para garantizar un apoyo adicional a quienes más lo necesitan.

El curso 2025/2026 está a punto de comenzar: las clases de Primaria y Educación Especial arrancarán el 1 de setiembre y ESO y Formación Profesional Básica, el día 9 del mismo mes. Para este nuevo ejercicio las cuantías aprobadas serán de 100 euros por alumno de 1º y 2º de Primaria y 30 euros para el resto de cursos de Primaria y ESO. Los recursos específicos, en estos casos, serán de 155 euros por estudiante. Para la Formación Profesional Básica, las aportaciones serán de 50 y 155 euros, respectivamente.

En lo que respecta al alumnado de centros y unidades de Educación Especial, las cuantías serán de 50 euros, en el ámbito general, y de 155 en el caso de los recursos específicos.

Actualmente, la Consejería mantiene 30 convenios con ayuntamientos de la región para colaborar en el mantenimiento y mejora del programa, con el objetivo de alcanzar los 102 municipios de Cantabria, según ha destacado Silva. «Cuando firmamos un nuevo convenio le damos difusión para que se animen nuevos consistorios». No obstante, también hay ayuntamientos que, sin convenio formal, contribuyen directamente con los centros, como ocurre en el caso de Santander.

Otro ejemplo es el del Ayuntamiento de Torrelavega que tampoco forma parte del convenio y cuenta con su propio programa de ayudas. Para el que destina una partida económica de 40.000 euros y siempre que el alumno cumpla con los requisitos, el importe que recibe es de 110 euros.

Otros avances

El programa, modelo propio de Cantabria, y ya asentando en la región, funciona de manera que los fondos se envían a los centros educativos, y estos, se encargan de proveer los recursos a las familias. Por otro lado, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Cantabria (FAMPA) ha solicitado la homogeneización del Banco de Recursos para evitar desigualdades entre centros, y la Consejería ha confirmado que ya está trabajando en esa dirección, pero sin olvidar cuál es el objetivo principal: la gratuidad.

Sin embargo, pese a los avances, la FAMPA no comparte el optimismo de la Conserjería y José Manuel Torre, el presidente de la Federación, reclama que la «educación básica es gratuita y que se debe cumplir con la Constitución». «El precio de los libros, y del material escolar en general, sube año tras año. Hace unos días, tres libros de Secundaria me han costado 120 euros, la cantidad no es suficiente», puntualiza Torre. Desde la Federación exigen más y apuntan que «las cantidades repartidas son las mismas de siempre –en 2017 se destinaban 100 euros a los alumnos de 1º y 2º de Primaria y 30 euros al resto de cursos, lo mismo que ahora–».