El precio del material escolar supone un gasto importante para muchas familias de la región. Alberto Aja

Más de 54.600 alumnos se benefician del banco de libros en Cantabria

El presupuesto de este programa ha logrado un aumento en los últimos dos años de un 20%, pasando de 2,1 millones de euros a 2,5

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:19

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria ha hecho balance del Programa de Recursos Educativos, que en el curso 2024/2025 ha ... beneficiado en total a 54.630 estudiantes de educación básica y Formación Profesional Básica matriculados en 248 centros educativos de toda la región. Con un presupuesto de 2,5 millones de euros, lo que supone más de 400.000 euros adicionales respecto al curso anterior (y el aumento del 20% en relación a los dos últimos ejercicios), la Consejería sitúa este programa como «una de las grandes prioridades» de su departamento, según ha destacado el consejero, Sergio Silva.

