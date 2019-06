Ábalos y Mazón firman el calendario de inversiones para Cantabria a cambio del apoyo del PRC a Pedro Sánchez José María Mazón, a la izquierda, junto a José Luis Ábalos, durante la rúbrica del documento. / DM El documento, que no contempla cifras presupuestarias ni la 'alta velocidad', recoge el compromiso de las conexiones ferroviarias con Madrid y Bilbao, el apoyo a La Pasiega y el pago de la deuda de Valdecilla en los próximos cuatro años JOSÉ CARLOS ROJO Santander Jueves, 13 junio 2019, 14:07

No ha sido una negociación fácil, ni rápida; pero en tres páginas el documento contiene el compromiso del futuro Ejecutivo de Pedro Sánchez con los plazos para impulsar las infraestructuras de competencia estatal en Cantabria. Y ha sido ese detalle, el de la inmediata puesta en marcha de las obras, el que ha vertebrado un texto que sin embargo no concreta presupuestos y en el que no figura el término alta velocidad. Firmado esta mañana de jueves por el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el diputado en el Congreso por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, contempla las conexiones ferroviarias de Santander con Madrid y Bilbao; el apoyo a La Pasiega y el pago de la deuda de Valdecilla en los próximos cuatro años. Todo para asegurar, como dice el texto «la investidura de Pedro Sánchez como presidente y la formación del futuro Gobierno de Cantabria».

En PDF El documento íntegro

«El resultado es muy satisfactorio y espero que en esta legislatura todos estos compromisos se plasmen como realidades y que avancen por fin las inversiones que se han ido demorando a lo largo del tiempo», valoró el diputado regionalista en el Congreso.

El documento establece compromisos que Sánchez deberá comenzar a cumplir de manera inmediata si logra formar Gobierno. Es el caso de la conexión ferroviaria entre Santander y Madrid, cuyo primer tramo –Palencia-Alar del Rey- será licitado a finales de este año. Antes de que concluya 2019, será sometido a información pública el estudio informativo del trazado entre Alar del Rey, Aguilar de Campoo y Reinosa, aunque en este caso el plazo está condicionado al cumplimiento de los requisitos medioambientales preceptivos. El objetivo es que la aprobación definitiva y la licitación de los proyectos esté lista en 2020, para adjudicar las obras a finales de 2022. Aunque en ningún caso se utiliza el término alta velocidad en todo el documento.

Otro epígrafe se dedica a la duplicación de vía entre Santander y Torrelavega entre finales de 2019 y el primer trimestre de 2020, para finalizar las obras antes de que concluya 2022. Y está recogida la puesta a punto «a la mayor brevedad» de todas las instalaciones entre Torrelavega y Reinosa, especialmente la catenaria.

Sobre la conexión Santander-Bilbao, el futuro Gobierno socialista impulsará ante las instituciones europeas su inclusión en el Corredor Ferroviaria Atlántico para 2023. En esa fecha tendrán que estar redactados los proyectos, para lo cual este año se licitará el estudio informativo correspondiente, con el fin de someterlo a información pública en 2021.

Los requisitos del tren a Bilbao

Los requerimientos traen compromisos asociados. El proyecto deberá cumplir 3 cuestiones: una duración aproximada de 40 minutos en tránsito sin paradas intermedias entre Santander y Bilbao, estaciones adicionales en Colindres-Laredo y Castro Urdiales y una solución que permita el tráfico mixto de pasajeros y mercancías «con las mismas características técnicas que la Y vasca».

El acuerdo recoge además el Plan de Cercanías, conforme al cronograma ya previsto hasta 2022 y la previsión de priorizar la inversión en reparación, mejora y modernización de la red «en las cantidades comprometidas».

Vía libre para el polígono de La Pasiega El Centro Logístico de La Pasiega es otra de las reivindicaciones regionalistas detallada en este documento, que establece la colaboración del Gobierno en el desarrollo de una base logística zonal que permita la intermodalidad entre el transporte por carretera, el marítimo, el ferroviario y el aéreo. Para ello, el Ejecutivo instará a sus empresas públicas y a Puertos del Estado para que desarrollen una estación de clasificación intermodal, como espacio de extensión de las áreas de influencia portuaria, hoy limitadas por la presión urbana y la decisión de no proceder a ningún relleno adicional de la Bahía de Santander.

En cuanto a la deuda de Valdecilla, los Presupuestos Generales del Estado contendrán una partida nominativa para hacerle frente «en un máximo de 4 años» y «por el coste total de las inversiones realizadas en el hospital como consecuencia de la catástrofe ocurrida el 2 de noviembre de 1999». Una cifra no contemplada en este documento y que ascendería a 121 millones de euros.

Finalmente y en materia de carreteras, se ha formalizado el compromiso de agilizar las actuaciones para finalizar el proyecto I en ejecución del Desfiladero de La Hermida, la tramitación del expediente de contratación del proyecto II, el tercer carril Santander-Torrelavega y Laredo-Bilbao, la variante de Lanestosa, los puertos de Los Tornos y San Glorio, el enlace de Quintanilla de Las Torres en la Autovía de la Meseta y los tramos pendientes de la autovía entre Burgos y Aguilar de Campoo.

.