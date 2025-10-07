El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de los animales muertos en la calzada.

Imagen de los animales muertos en la calzada. DM

Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal

El suceso se produjo a la altura del pueblo de Canales (Udías) y también afectó a la madre, que pudo huir. El conductor del vehículo resultó ileso

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 14:17

Comenta

Cinco jabalíes muertos y otro herido. Este es el balance del accidente de tráfico que tuvo lugar en la noche de este lunes en la ... carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal, a la altura del pueblo de Canales, en Udías, y en el que se vio implicado un vehículo cuyo conductor resultó ileso.

