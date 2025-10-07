Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal

Cinco jabalíes muertos y otro herido. Este es el balance del accidente de tráfico que tuvo lugar en la noche de este lunes en la ... carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal, a la altura del pueblo de Canales, en Udías, y en el que se vio implicado un vehículo cuyo conductor resultó ileso.

El alcalde de Udías, Fernando Fernández, asegura que se trataba de la madre y sus cinco crías con un peso aproximado de 30 kilos que cruzaban en una curva del vial de doble sentido, como se puede apreciar también en un vídeo grabado por un vecino. En él se puede ver cómo quedaron los animales tendidos en la carretera y los desperfectos en el vehículo.

El lugar donde se produjo el accidente está situado muy cerca del Bosque de las Secuoyas, donde la seguridad vial es deficitaria, ya que no cuenta ni con pasos de cebra, ni semáforos, entre otros elementos.