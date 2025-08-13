Un accidente provoca una gran retención en la A-8 a la altura de Cabezón de la Sal Una furgoneta se ha salido de la vía y el conductor ha sido trasladado a Sierrallana para su valoración

S. E. Santander Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:30 | Actualizado 12:37h. Comenta Compartir

Un accidente en la autovía A-8 en dirección Asturias poco después de la salida de Cabezón de la Sal ha provocado este miércoles al mediodía una gran retención de vehículos. El siniestro ha estado protagonizado por una furgoneta de una empresa de muebles de Liébana, que se ha salido de la calzada. El conductor, según han confirmado fuentes de Tráfico, ha sido trasladado en ambulancia al hospital Sierrallana para una valoración, si bien en principio no parecía sufrir heridas graves.

Ampliar La furgoneta que se ha salido de la vía. Javier Rosendo

El incidente ha tenido lugar en el kilómetros 250 de la A-8, muy cerca de la salida de Cabezón de la Sal, lo que ha generado una larga fila de vehículos al haberse cortado un carril para permitir la llegada de la Guardia Civil y de los bomberos, que han acudido al lugar de los hechos. En Tráfico confían en que la retención se supere en breve, sin demasiados problemas.