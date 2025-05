El adelanto del Congreso de Feijóo no obliga al PP cántabro a convocar el suyo este año

El adelanto del congreso nacional del PP, con el que Alberto Núñez Feijóo buscará en julio reforzar su liderazgo y fijar las posiciones políticas ... de su partido en la recta final de la legislatura, no influirá en las fechas que María José Sáenz de Buruaga maneja para el congreso popular en Cantabria, cuya celebración está prevista para finales de 2026.

Tanto desde la dirección regional del PP como desde Génova confirmaron ayer a El Diario Montañés que sobre la mesa no está un cambio de fechas del congreso cántabro, ya que la convocatoria de la cumbre nacional no implica obligatoriamente recolocar el calendario. La clave está en el carácter extraordinario del cónclave anunciado por sorpresa por Feijóo. El artículo 31 de los estatutos del PP dice, claramente, que los congresos autonómicos del partido «deben efectuarse dentro de los cuatro meses siguientes al nacional». Pero se refiere únicamente a cuando tenga carácter ordinario, no extraordinario, como en este caso.

Esto no es óbice para que el PP de algunas comunidades, como Castilla y León, País Vasco o Andalucía, con elecciones autonómicas adelantadas, aproveche la oportunidad para convocar allí sus congresos, bien porque ya van con retraso o para armarse antes de sus comicios. Pero ese no será el caso de Cantabria, donde los populares mantendrán la fecha de finales de 2026, es decir, el plazo habitual de cuatro años desde el anterior congreso, a no ser que el Comité Ejecutivo Nacional decida otra cosa en el futuro. Pero, de momento, eso no está previsto.

Las claves Cantabria La abrumadora victoria de Buruaga en el congreso de 2022 y la vuelta al Gobierno anticipan una cumbre tranquila para el PP en 2026 España El modelo de primarias a dos vueltas, con militantes y compromisarios, perjudicó a Sáenz de Santamaría en 2018 y no gusta nada a Feijóo

Sea dentro de año y medio o antes, no parece que el congreso del PP cántabro vaya a tener demasiadas complicaciones. En septiembre de 2022, Buruaga consiguió el 99,2% de los votos de los militantes y, un mes después, el 97,5% de las papeletas de los compromisarios. Es decir, una victoria abrumadora sin ninguna otra candidatura enfrente, ocupando los escaños de la oposición en el Parlamento y, en ese momento, con pocas opciones de desalojar de Peña Herbosa al bipartito PRC-PSOE. Así que ahora, tras la victoria electoral de 2023 y el regreso al Gobierno de Cantabria gracias al hundimiento del PRC, no se espera que nadie plante cara a la presidenta popular, pese a que sus recurrentes pactos con Miguel Ángel Revilla y los regionalistas no gustan a todos en su partido.

Pese a que el congreso nacional adelantado por Feijóo tendrá carácter extraordinario, sí se aprobará una ponencia ideológica y de estatutos, y se decidirá el cambio del equipo que rodea a Feijóo. Sobre la mesa habrá algunos temas morales cruciales para los votantes del centro-derecha, como el aborto, la eutanasia o la gestación subrogada.

El sistema de primarias del partido también tiene muchas opciones de modificarse. El modelo de voto militante que, después, puede ser rectificado por los compromisarios, como ocurrió en 2018, cuando Pablo Casado se impuso en la segunda vuelta a Soraya Sáenz de Santamaría, no gusta nada a Feijóo.