Adif mejorará cinco pasos a nivel de la línea Palencia-Santander
El administrador de las infraestructuras ferroviarias anuncia un presupuesto inversor de tres millones de euros
E. P.
Santander
Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00
Adif ha aprobado la licitación de dos contratos para la mejora de la protección de cinco pasos a nivel situados en la línea Palencia-Santander, ... a su paso por la provincia castellanoleonesa, con una inversión prevista de tres millones de euros. Las infraestructuras objeto de la actuación están situados en Monzón de Campos, Amusco, Osorno y Alar del Rey.
Entre otras actuaciones, se elevará la protección de varios de ellos, que subirán de categoría de seguridad (de la A3 a la A4, según la nota difundida por el administrador ferroviario), al ser dotados de barreras o semibarreras. Las mejoras necesarias para subir de nivel un paso a nivel incluyen la instalación de barreras completas o semibarreras dobles, así como la colocación de nuevos sistemas de detección de obstáculos mediante cámaras de visión artificial basados en el uso de tecnologías de análisis de vídeo.
La misión principal de estos dispositivos es informar al sistema de protección de la ocupación de obstáculos (vehículos, principalmente, u otros objetos de dimensiones y características determinadas) en la zona de intersección de la carretera y la vía.
Por su parte, el paso a nivel ubicado en Alar del Rey elevará su nivel de protección hasta la categoría A2 (protección automática con aviso del lado del usuario). El aviso, en forma de señalización luminosa y acústica, será activado de forma automática por el tren que se aproxime.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.