Adif mejorará cinco pasos a nivel de la línea Palencia-Santander

Adif ha aprobado la licitación de dos contratos para la mejora de la protección de cinco pasos a nivel situados en la línea Palencia-Santander, ... a su paso por la provincia castellanoleonesa, con una inversión prevista de tres millones de euros. Las infraestructuras objeto de la actuación están situados en Monzón de Campos, Amusco, Osorno y Alar del Rey.

Entre otras actuaciones, se elevará la protección de varios de ellos, que subirán de categoría de seguridad (de la A3 a la A4, según la nota difundida por el administrador ferroviario), al ser dotados de barreras o semibarreras. Las mejoras necesarias para subir de nivel un paso a nivel incluyen la instalación de barreras completas o semibarreras dobles, así como la colocación de nuevos sistemas de detección de obstáculos mediante cámaras de visión artificial basados en el uso de tecnologías de análisis de vídeo.

La misión principal de estos dispositivos es informar al sistema de protección de la ocupación de obstáculos (vehículos, principalmente, u otros objetos de dimensiones y características determinadas) en la zona de intersección de la carretera y la vía.

Por su parte, el paso a nivel ubicado en Alar del Rey elevará su nivel de protección hasta la categoría A2 (protección automática con aviso del lado del usuario). El aviso, en forma de señalización luminosa y acústica, será activado de forma automática por el tren que se aproxime.