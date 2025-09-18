El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Aena anuncia futuras mejoras en el pavimento de la pista y en la sala de embarque no Schengen

Las obras se ejecutarían en el periodo 2027-2031

A. M.

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:41

Las inversiones en los aeropuertos de Aena por importe de unos 13.000 millones de euros anunciadas por el Gobierno entre 2027 y 2031 se ... destinarán, en el caso del Seve Ballesteros y en una parte «importante» de su cuantía, a regenerar el pavimento de la pista de despegue y aterrizaje. Durante ese periodo también está previsto ampliar la sala de embarque no Schengen, así como «el diseño funcional de la terminal para analizar las necesidades futuras», indica Aena, que no puede precisar aún la inversión concreta destinada al Seve, que se especificará en el Documento de Ordenación y Regulación aeroportuaria 2027-2031 (DORA).

