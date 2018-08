Aena destinará 4 millones a mejorar la iluminación del Seve Ballesteros con pilotes sobre la ría Celedonio Martínez El BOE publica el informe de impacto ambiental del sistema de iluminación de aproximación de precisión DM . Santander Sábado, 4 agosto 2018, 07:37

Aena invertirá unos cuatro millones de euros de forma inicial en dotar al aeropuerto Seve Ballesteros-Santander de un sistema de iluminación de aproximación de precisión en la cabecera 29 de la terminal, la que se sitúa sobre la ría, según han indicado a Efe fuentes del operador aeroportuario.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado la resolución según la que la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental formula la declaración de impacto ambiental de este proyecto.

Aena presentó el 11 de noviembre de 2016 esta iniciativa en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con la que se pretende dotar al aeropuerto cántabro de un sistema de iluminación de aproximación de precisión de categoría I para dar cumplimiento con ello a la normativa europea .

Las actuaciones proyectadas, que, entre otros aspectos, incluye la instalación de un sistema de iluminación que va sobre pilotes encima de la ría, se ubican en el interior de la zona de servicio aeroportuaria de la terminal cántabra y abarca terrenos pertenecientes al municipio de Camargo, en la localidad de Maliaño.

La alternativa inicialmente contemplada en el plan director consistía en la instalación de un sistema de iluminación de aproximación de categoría I en la cabecera 29, de 900 metros de longitud y que penetraba unos 745 metros en el canal de la ría de Astillero.

Al presentar este canal una elevada intensidad de tráfico marítimo no era posible la instalación completa de este sistema, ya que afectaba a la totalidad del canal. Debido a lo anterior, Aena mantuvo reuniones con la Autoridad Portuaria y con la Capitanía Marítima que no presentaron oposición a la instalación de un sistema de luces de aproximación siempre y cuando no se invada el canal existente en la bahía de Santander.

Por tanto, la alternativa finalmente seleccionada para el proyecto consiste en la instalación un nuevo sistema de aproximación de precisión de 300 metros en la cabecera 29 del aeropuerto Seve Ballesteros-Santander. El sistema contará con un total de 28 luces, de las que las 4 primeras estarán empotradas sobre el pavimento de la pista y el resto, elevadas mediante soportes frangibles.

Las luces, desde la 5 a la 28, estarán elevadas en altura creciente desde el umbral de pista, y desde la 14 a la 28 se situarán sobre una estructura formada por siete pilas, de entre 23 y 32 metros de longitud, y un estribo de 21 metros de longitud.

Las nueve primeras están en el ámbito terrestre del aeropuerto y las otras catorce luces se adentrarán un total de 140 metros en aguas de la ría de Astillero.

La separación de las 10 luces de la línea central será de 30 metros y la primera de las luces tendrá a su vez una separación de 30 metros con respecto al umbral de la pista.

Además, se instalarán dos barras transversales a 150 y 300 metros del umbral de pista: la primera compuesta por 9 luces, de las que una coincide con la línea central, que ocupará una anchura de 22,5 metros, y la segunda, formada por 11 luces, una de ellas también coincidente con la línea central, ocupando una anchura de 30 metros.