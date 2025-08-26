El aeropuerto implantará el nuevo sistema de control fronterizo a partir del 16 de octubre Casares realiza su primera visita oficial como delegado del Gobierno a la Jefatura Superior de la Policía Nacional, que cuenta con 600 agentes en la región

P.C. Santander Martes, 26 de agosto 2025, 17:51 | Actualizado 18:00h.

El aeropuerto Seve Ballesteros implantará a partir del 16 de octubre el nuevo sistema electrónico de control de entradas y salidas de la Unión Europea, mientras que el puerto de la capital cántabra lo implementará a partir de diciembre. El nuevo sistema -denominado Entry Exit System (EES)- tiene que empezar a desplegarse a partir de octubre de este año en toda la UE, con un plazo que se alargará hasta marzo de 2026.

Los plazos los ha dado a conocer este martes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, durante su primera visita oficial a la Jefatura Superior de la Policía Nacional, que en la comunidad cuenta con unos 600 agentes, informa EFE.

Según Casares, este sistema va a garantizar conocer en tiempo real y en toda Europa el registro de entradas y salidas de pasajeros, lo que facilitará el trabajo de los agentes. Casares, que ha estado acompañado en la visita por la jefa superior de Policía de Cantabria, Carmen Martínez, ha destacado la participación de este cuerpo en la implantación del sistema desde el minuto cero. El Aeropuerto Seve Ballesteros ya estrenó el pasado mes de marzo un sistema automático de control de pasajeros, mediante unas puertas que permiten una inspección rápida «sin agentes» de los pasajeros pertenecientes a la Unión Europea, en vuelos con origen o destino fuera del espacio Schengen.

El delegado del Gobierno ha destacado, como ya hizo el pasado viernes en su visita a la Comandancia de la Guardia Civil, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado atraviesan «uno de los mejores momentos de su historia».

La Policía Nacional cuenta con cerca de 600 agentes en Cantabria, 26 de ellos en prácticas formándose en las comisarías de Santander y Torrelavega.Según ha explicado Casares, el catálogo de policías de Cantabria está cubierto por encima del 95 %.

Casares ha valorado el trabajo el innovación que hace la Policía Nacional, con la puesta en marcha, por ejemplo, de la aplicación digital de 'Mi DNI', y también la inversión en las instalaciones de la Albericia, donde en próximas semanas se inaugurará la nueva oficina de atención a la ciudadanía.

Un verano «sin incidentes relevantes»

A preguntas de los periodistas, la jefa de la Policía Nacional en Cantabria ha asegurado que ha sido un verano en el que «no ha habido incidentes relevantes».