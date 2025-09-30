El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ana Avilés durante la presentación de la campaña en la sede de USO. DM

«Agredirme no es la solución, respetarme sí»: USO alerta del aumento de ataques a empleados públicos en Cantabria

La campaña 'STOP Agresiones' reclama protocolos eficaces, más seguridad en los centros y apoyo psicológico y jurídico inmediato para las víctimas

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:49

Dos trabajadoras asesinadas en lo que va de 2025 y más de 17.000 agresiones notificadas en la sanidad española en un solo año. Las ... cifras estremecen, pero detrás de cada número hay un profesional que solo trataba de cumplir con su trabajo. Con esta realidad como telón de fondo, la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO ha presentado hoy en Santander su campaña 'STOP Agresiones', con un mensaje claro: el personal del sector público necesita respeto.

