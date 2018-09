«El PRC no tiene alergia a gobernar con el PP, volveremos a hablar sobre pactos en 2019» El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, posa en su despacho momentos antes de la entrevista. / Roberto Ruiz «Tengo algunos problemillas de salud que debo resolver, pero estoy animado. Estaré en el futuro del PRC, aunque a lo mejor en otra postura totalmente distinta de la que tengo ahora» ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Domingo, 2 septiembre 2018, 08:59

A siete meses de que termine la legislatura, Rafael de la Sierra (Vioño de Piélagos, 1948) cree que, a pesar de «algunas cosas inexplicables», la coalición de Gobierno con el PSOE ha funcionado bien. Después de años de desconfianza y con las relaciones rotas con el PP, el consejero de Presidencia y Justicia reconoce que esa etapa ya ha pasado y que en 2019 se volverán a sentar a hablar con ellos con los «resultados electorales en la mano».

–A punto de comenzar el último curso político antes de los comicios, ¿qué balance hace de la legislatura?

–En términos generales, hemos cumplido tanto el programa de gobierno como los compromisos adquiridos en los distintos pactos que firmamos para aprobar los Presupuestos. En nuestra consejería, hemos hecho una recuperación de los derechos de los empleados públicos, aunque todavía no está completa, y estamos ya en la última fase a consecuencia de los acuerdos de Moncloa con los sindicatos. En Justicia se ha hecho una labor extraordinaria, fundamentalmente en la informatización. Hemos reforzado el tema de la seguridad de la información, de transparencia, y, por último, hemos dado un fuerte impulso a los parques de Protección Civil y hemos llegado a un acuerdo, aunque no unánime, con los sindicatos para modificar el convenio y conseguir una paz que es necesaria para enfocar el futuro.

–¿Y el pacto de gobierno con el PSOE?

–El balance es positivo. Ha habido de todo y nos quedan todavía siete meses intensos. He tenido experiencias muy buenas y algunas que no lo han sido tanto, pero eso entra dentro de lo normal. Hay cuestiones muy importantes que probablemente no salen a la luz y se arreglan negociando, pero a veces hay gente que necesita golpes de efecto de cara a la opinión pública para reforzar su imagen.

–¿Han tenido que dar muchos golpes en la mesa como con los Presupuestos?

–No sé si podríamos decir golpes en la mesa, pero sí decir este es nuestro criterio y hasta aquí llegamos y de ahí no se pasa.

–Hay muchos regionalistas que tienen la sensación de que el PRC siempre es el que traga con todo y de que les están poniendo demasiadas zancadillas, especialmente en los municipios.

–Hay declaraciones que a veces te obligan a tragarte algún sapo, pero no tienen más importancia. Sí que en algunos ayuntamientos hay algunos casos inexplicables desde nuestro punto de vista, algunas situaciones como Polanco o Reinosa, que ya se enfocó, que no tienen explicación. Pero, en líneas generales, el acuerdo no ha ido mal.

–Como la «otra mitad» de Revilla, según le define el presidente, despeje la incógnita. ¿Será él de nuevo el cabeza de cartel?

–Miguel Ángel tomará la decisión que crea conveniente. El partido la va a respetar como hemos hecho siempre.Otros tomaremos la decisión que consideren el PRC y Revilla. Sería muy bueno que ahora que parece que el PRC es el partido hegemónico, con más expectativa de voto, fuese Revilla el que recibiera el apoyo de los cántabros para ser presidente y cosechara un éxito que se ha merecido a lo largo de toda su vida. Sería un reconocimiento y, en cierto modo, un premio, aunque él no lo busque, de toda su entrega a la región.

–Precisamente por esa expectativa, ¿considera oportuno ahora abrir el melón de la sucesión?

–Tarde o temprano hay que hacerlo, está claro. Desde el año 91, cuando entré de diputado con Revilla, el partido no ha dejado de crecer frente a otros partidos que han bajado, se han difuminado o han desaparecido. Eso ha ocurrido por cinco razones: Miguel Ángel Revilla, que es un activo imparable; por la honradez del partido, por la organización, incluida la estructura municipal que se ha ido reforzando de manera muy importante; por sentido común, es decir, a la hora de gobernar no perderse en teorías, disquisiciones y despotismo ilustrado, y, por último, la unidad.

–La estela de Revilla es alargada. ¿Cómo deberá ser su futuro líder?

–El mayor error que podemos cometer es pensar que tenemos que buscar otro Revilla. No lo hay. Es imposible. A Revilla le sustituye el PRC: la organización, la estructura municipal, la claridad de ideas... Puede que Miguel Ángel diga que se va y tengamos que abrir un periodo de transición entre las personas que estamos ahora en el partido, pero el futuro está en la gente más joven que nosotros. Tiene que venir de personas honradas, con sentido común, cercanía... La sucesión es más fácil que lo que tuvimos que hacer en el 91, que fue crear prácticamente un partido de la nada. Nos quedamos desnudos completamente. No teníamos ni el Chanel que tenía Marilin Monroe (risas).

–Marcano cree que le deben la rehabilitación y que Revilla se la dará. ¿Irá en las listas de 2019?

–Javier en el partido es una persona querida, muy respetada, valorada por todos y que ha sufrido mucho de manera injusta. Marcano es un activo del PRC de cara al futuro y, en ese sentido, no sé si llamarlo rehabilitación o de otra forma pero tiene que estar en puestos de responsabilidad en el partido.

–¿Y usted se ve con fuerzas para seguir en la batalla una legislatura más?

–Tengo algunos problemillas de salud que tengo que resolver, pero, en principio, estoy animado. Lo que sí puedo garantizar es que estaré en el futuro del PRC, eso seguro, aunque a lo mejor en otra postura totalmente distinta de la que tengo ahora. Veremos. Miguel Ángel tomará la decisión que considere oportuna y yo tomaré la decisión, si puedo, que consideren oportuna el partido y Revilla.

–¿Se refiere a un futuro dedicado a la vida orgánica pero sin ostentar un cargo de consejero si pueden gobernar?

–Efectivamente. Me refiero a estar en los órganos de dirección del PRC si puede ser y la gente quiere. Con la experiencia hay otras maneras de estar en el partido.

–Ha sido una legislatura en la que ha cambiado por completo el mapa político. ¿La salida del sector más duro del PP abre la puerta a poder gobernar de nuevo con ellos si los números dan?

–Nosotros seguiremos adelante con el desarrollo del pacto y del programa de Gobierno que se está desarrollando y después veremos el resultado, porque eso es muy importante, pero nos sentaremos a hablar y negociar el Gobierno de Cantabria con todos los grupos y, por supuesto, con el Partido Popular. El PRC no tiene alergias a gobernar con el PP, ya lo hicimos. Lo que pasa es que en un momento dado ellos confundieron lo personal con lo institucional y dificultó muchísimo cualquier tipo de relación y cualquier proyecto común. Buscaron el enfrentamiento y la diferencia con nosotros, en vez de los puntos en común. El resultado fue que bajaron cinco escaños y nosotros nos mantuvimos. Nosotros en 2019, con los resultados en la mano, volveremos a reuniremos y a negociar con todos.

–Es un cambio importante respecto a los pasados comicios. ¿Dan por cerrada la etapa de confrontación?

–Espero que sí. Todavía está habiendo algunas declaraciones dinamiteras, que no responden a cuestiones de lealtad institucional, con temas muy serios e importantes, en los que todavía hay un rescoldo. Pero ya no estamos en aquella situación.

–¿Piensa, como el presidente, que es hora de asumir áreas de gestión como la Educación?

–Nos lo están pidiendo los sectores interesados y sí que tendremos como objetivo el asumir algunas consejerías sociales como pueden ser la educación, la sanidad y la dependencia para sacar adelante los proyectos que tenemos ahí. Está claro que, al menos que tengamos mayoría, no podremos copar todas las áreas, pero tenemos ideas, que coinciden en muchos casos con lo que en estos momentos se está demandando.

–¿Es partidario de presentarse al Congreso y al Senado?

–Es una cuestión compleja. Si contestara instintivamente, le diría que sí, que es el momento, y más si tenemos las elecciones nacionales y autonómicas juntas, donde parece que no habría alternativa. Nosotros lo pensamos bien cada una de las veces, porque supone un esfuerzo económico importante. Ahora mismo, todos estamos pensando lo que vale un solo voto en Madrid, como el caso de Nueva Canarias. Probablemente si estuviera el PRC en el Congreso sacaríamos más rédito.

–¿Los problemas en Sodercán o el Servicio Cántabro de Salud pueden dañar la imagen del PRC con vistas a las elecciones?

–Espero que no. Revilla está actuando de manera sensata con la denuncia de irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud. El presidente mandó hacer una auditoría interna y otra a Intervención, que se acabará en la primera quincena de septiembre. De acuerdo con ese informe, el Gobierno actuará sin duda ninguna. Se está creando un ambiente que creo que no responde a la realidad. Aunque fuera cierto todo lo que aparece, en ningún caso estaríamos hablando de corrupción, sino de irregularidades administrativas que, en su caso, podrían pasar del ámbito administrativo al penal, pero siempre en el ámbito de irregularidades administrativas como delitos de prevaricación o lo que sea. Son una serie de hechos que no tienen que ver con corrupción y es un error terrible. También quiero defender que tenemos un hospital de mucho prestigio, yo ahora lo estoy comprobando de manera muy especial, y lo que hay que hacer es que eso se mantenga en el futuro.