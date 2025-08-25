El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen difundida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición de las galletas afectadas.

Alerta por unas galletas Fontaneda con «partículas metálicas» distribuidas en Cantabria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición llama a evitar el consumo de las Pim's Naranja y señala que el lote afectado es el OHT1153212

A.G.Z

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:05

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado este lunes una alerta por la posible presencia de «partículas metálicas» en un lote de galletas Pim's Naranja de la marca Fontaneda distribuidas en varias comunidades, entre ellas Cantabria.

El lote afectado es el número OHT1153212 con código de barras 7622201639815, fecha de consumo preferente a 30 de abril de 2026 y de conservación a temperatura ambiente. Las galletas están envasadas en un paquete de cartón (ver la imagen que acompaña a la información) en un formato de 150 gramos.

Aesan llama a la población a evitar el consumo de este producto, cuyo lote afectado también ha llegado hasta las estanterías de comercios ubicados en Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana. Además, las autoridades no descartan que también se haya comercializado en otros puntos del país.

Este organismo, encargado de garantizar la seguridad y promover la salud de los ciudadanos, ha sabido del lote afectado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), gracias a la notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid. Ahora verificará la retirada de los productos afectados de las tiendas.

Los datos del producto implicado son:

  • Nombre del producto: Galletas FONTANEDA PIMS 150G NARANJA

  • Nombre de marca: Fontaneda

  • Aspecto del producto: paquetes de cartón

  • Número de lote: OHT1153212

  • Fecha de consumo preferente: 30/04/2026

  • Código de barras: 7622201639815

  • Peso de unidad: 150 g

  • Temperatura: Ambiente

