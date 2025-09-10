El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ambulancias de la compañía valenciana Diavida, a las puertas del área de consultas externas de Valdecilla. Daniel Pedriza

Alsa y Maiz competirán con Autransa por el servicio de ambulancias que dejará Diavida

El nuevo contrato de emergencia, con un valor estimado de 13,5 millones y 18 meses de duración, suprime las penalizaciones que sufrió la valenciana | Sanidad valora las tres ofertas recibidas, donde se puntuará el aumento de vehículos y su antigüedad, y los tiempos de respuesta

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

Tres empresas han formalizado sus ofertas al Servicio Cántabro de Salud (SCS) con intención de reemplazar a la valenciana Diavida al frente del transporte sanitario ... programado. Y las tres aguardan con impaciencia a conocer las cartas de sus competidoras, a sabiendas de que hay en juego mucho más que el contrato de emergencia forzado por la rescisión de mutuo acuerdo con la adjudicataria actual. En ese proceso hay novedades que hasta ahora no habían trascendido. La primera que Autransa, la firma del gigante HTGroup que muchos dan por sentado que recuperará el servicio que gestionó con su antigua marca (Ambuibérica) durante más de una década, no competirá solo con el grupo asturiano Sanir (Alsa), sino que también se ha postulado Ambulancias Maiz, empresa de origen vasco con un siglo de historia que opera en País Vasco y en Aragón y es propiedad de DYA Cantabria.

